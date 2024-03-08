По словам астрономов, пока неизвестно, может ли эта планета быть пригодной для жизни.

Астрономы нашли далекую планету, которая может быть полностью покрыта глубоководным океаном. Такая находка является продвижением в поиске условий для жизни за пределами Земли, пишет The Guardian.

Благодаря наблюдениям, которые провели с помощью космического телескопа NASA имени Джеймса Уэбба, исследователи обнаружили водяной пар и химические признаки метана и углекислого газа в атмосфере экзопланеты, которая в два раза больше радиуса Земли и находится на расстоянии примерно 70 световых лет.

Ученые Кембриджского университета утверждают, что такая химическая смесь принадлежит к водному миру, в котором океан охватывает всю поверхность, где атмосфера богата водородом, несмотря на то, что они не передают "спокойного, привлекательного морского пейзажа".

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"Температура океана могла бы достигать 100 градусов (по Цельсию) и более", - отметил профессор Никку Мадхусудхан, который был руководителем исследования.

По его словам, из-за высокого атмосферного давления горячий океан может быть жидким, однако неизвестно, является ли он пригодным для жизни.

В то же время такую интерпретацию отрицает канадская команда, которая провела дополнительные исследования этой же экзопланеты. Они обнаружили аналогичные атмосферные химические вещества, однако отмечают, что такая планета была бы слишком горячей для жидкой воды, вместо этого она бы имела каменистую поверхность с большой плотной атмосферой из водорода и водяного пара.

"Какая бы точка зрения ни победила, эти последние наблюдения демонстрируют потрясающее понимание Джеймсом Уэббом природы планет за пределами нашей Солнечной системы. Телескоп фиксирует звездный свет, отфильтрованный сквозь атмосферы планет, вращающихся на орбитах, и дает детальный анализ химических элементов, которые там присутствуют. На основе этого астрономы могут составить картину условий на поверхности планеты - и вероятность того, что там может выжить жизнь", - добавили авторы материала.

Космические явления: последние новости

Как писал УНИАН, в апреле человечество увидит редкое астрономическое явление, а именно прохождение кометы "рядом" с Солнцем во время полного солнечного затмения. По словам исследователей, это произойдет 8 апреля. Известно, что такое явление получило прозвище "комета дьявола", ведь во время наблюдений извержения криомагмы имели вид рогов.

Также астрономам удалось обнаружить три до сих пор неизвестных спутника в Солнечной системе. Один из них вращается вокруг Урана и два вокруг Нептуна.

"Три недавно открытые спутники являются самыми вялыми из тех, что когда-либо были найдены вокруг этих двух планет-ледяных гигантов с помощью наземных телескопов. Потребовалась специальная обработка изображений, чтобы обнаружить такие вялые объекты", - отметил астроном из Научного института Карнеги Скотт С. Шеппард.

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