Сады с видом на реку Тибр в Италии когда-то принадлежали печально известному римскому императору.

Строители в Италии обнаружили 2000-летний сад, который когда-то принадлежал римскому императору. Об этом сообщает livescience.

Травертиновые стены сада выходят на берега Тибра - реки, которая протекает через Рим на востоке от Ватикана. Согласно заявлению Министерства культуры Италии, руины обнаружили во время строительства нового путепровода на площади Пьяцца Пиа.

Разбирая обломки, археологи обнаружили свинцовую водопроводную трубу со следующей надписью: "C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici". Исследователи определили, что гравюра относится к Гаю Цезарю Августу Германику, более известному как Калигула.

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Судя по надписи, исследователи полагают, что сад принадлежал печально известному римскому императору. Калигула был известен не только как тиранический и безжалостный лидер, но и как садист, унизивший свой сенат. Калигула взошел на трон в 37 году нашей эры, а в 41 году преторианская гвардия - чиновники, которые должны были его защищать, - убила императора.

Археологи утверждают, что находка важна, потому что площадь Пиа находится в том же районе, что и сад Агриппины Старшей, которая была матерью Калигулы.

Помимо трубы, археологи нашли керамику римской эпохи и терракотовые фигуры мифологических сцен, которые украшали крыши домов.

Другие интересные археологические находки

Напомнм, ранее в Англии выкопали загадочный 12-гранник времен Древнего Рима.

Также археологи нашли уникальный сундук с оружием на месте кораблекрушения XV века.

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