На кадрах зафиксировано, как животное спокойно прогуливается по тропе в глубине Нацпарка Кхао Луанг.

Таинственная дикая кошка, которую много лет не видели на юге Таиланда, наконец попала в объектив камеры. Кадры вызвали восторг у природоохранников, ведь они могут изменить представление об одном из самых неуловимых хищников Азии, пишет indiandefencereview.com.

Камера-ловушка на юге Таиланда впервые за много лет зафиксировала азиатскую золотую кошку катопуму теминку (Catopuma temminckii) - редкий и мало изученный вид.

На коротком видео, обнародованном Департаментом национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда, зафиксировано, как кошка спокойно прогуливается по тропинке в глубине Нацпарка Кхао Луанг.

В статье отмечается: эти несколько секунд записи восстановили надежду на то, что этот вид животных будет иметь будущее в регионе, где его существование вызывало большие сомнения. Ведь в последнее время в южном Таиланде золотую кошку замечали все реже.

Что известно об азиатской золотой кошке

Несмотря на свое название, золотая кошка не всегда золотая. Хотя самый известный вариант имеет насыщенный янтарный мех, другие особи могут быть серыми, черными, коричневыми, а иногда и пятнистыми. Эти различия, а также затворнический и ночной образ жизни делают вид чрезвычайно трудным для мониторинга.

Золотая кошка обитает на обширной территории от Гималаев до Малаккского полуострова и классифицируется Международным союзом охраны природы как "уязвимая". По приблизительным оценкам, в дикой природе осталось менее 7 тысяч особей, однако точные данные отсутствуют из-за трудности процесса наблюдения. Отмечается, что последний подтвержденный случай в Кхао Луанг был несколько лет назад - и то лишь на уровне слухов.

"Из-за их неуловимого поведения и любви к густым лесам наши знания об этом виде до сих пор чрезвычайно ограничены. Новое видео подтверждает, что они еще существуют, а это уже больше, чем мы знали в прошлом году", - заявил тайский биолог, участник программ мониторинга с помощью камер-ловушек Прауин Чумсай.

Как камеры-ловушки меняют науку о дикой природе

Открытие стало возможным благодаря камере-ловушке с датчиком движения - части широкой сети, установленной в заповедниках для минимально инвазивного документирования дикой природы. Такие инструменты сегодня в корне меняют подходы к изучению редких и исчезающих животных.

На записи видно, как кошка ночью спокойно идет по тропе, даже не подозревая, что ее снимают. Видео было проверено и аутентифицировано департаментом перед тем, как его обнародовали, и стало первым за последние годы достоверным доказательством существования вида в регионе.

"Без этих камер мы до сих пор считали бы, что популяция исчезла. Они стали нашими глазами в лесу", - отметил эколог из Университета Касетсарт Анурак Паттанавибул.

Хотя кадры и короткие, их значение огромно, считают ученые. Они доказывают, что в Кхао Луанг сохранились пригодные места для проживания, и могут стимулировать новые меры охраны, в частности там, где раньше их не планировали.

Почему золотые кошки под угрозой исчезновения

Несмотря на свою адаптивность, золотая кошка страдает от незаконной вырубки и браконьерства. Ее преследуют за мех и из-за суеверных представлений о лечебных свойствах.

В Мьянме и Лаосе, например, сеть мониторинга торговли дикой природой фиксировала случаи продажи шкур золотой кошки на черном рынке - иногда под видом шкур леопарда или дымчатого леопарда.

В Таиланде законодательство по охране дикой природы ужесточилось, однако в отдаленных районах его соблюдение остается слабым.

"Золотая кошка не имеет такого PR-величины, как тигр или слон. Она долго остается в тени... пока вдруг не выходит на свет", - пояснил Чумсай.

