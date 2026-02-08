Мужчина посетил все страны Африки и назвал три, которые точно стоит увидеть

Как ни странно, но популярные у туристов Египет, Марокко и Тунис в список не вошли.

Африка – огромный континент, на котором можно найти очень разнообразные типы климата и ландшафта, а также еще более разнообразную палитру культур. Американский путешественник Дрю Бински, который посетил все 54 африканские страны, в своем видео для Youtube назвал три из них, которые ему понравились больше всего.

В общем Дрю посетил все 197 стран мира, завершив свое мировое путешествие поездкой в Саудовскую Аравию в 2021 году. Поэтому ему действительно есть, с чем сравнивать Африку и каждую из ее стран.

Танзания

Эта страна на востоке Африки насчитывает более 66 миллионов человек и возглавляет африканский рейтинг американского путешественника. Здесь Дрю побывал уже четыре раза.

"Я не могу насытиться этим местом", – признается путешественник.

В Танзании американец пожил вместе с племенем хадзабе – одной из последних общин охотников-собирателей в Африке, посетил Национальный парк Серенгети, где наблюдал за миграцией зебр и антилоп гну, осмотрел гигантский кратер Нгоронгоро, в котором можно разместить большой город.

Именно в Танзании также находится знаменитая Килиманджаро – самая высокая отдельно стоящая гора в мире. Курортный остров Занзибар – тоже часть Танзании.

"Если вы можете посетить только одну страну в Африке, пусть это будет Танзания. Здесь безопасно, улицы чистые, здесь нет мошенничества, все очень приятные, они говорят по-английски – вам это точно понравится", – рассказал Дрю.

Эфиопия

Страна, в которой проживает более 128 миллионов человек, заняла второе место в рейтинге Дрю. Американца поразило культурное разнообразие Эфиопии, которое можно изучать годами. Дрю побывал здесь уже девять раз.

Особенно он выделил города Дире-Дауа и Харар. Последний даже входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В Эфиопии лучшая еда в Африке. Там лучший кофе в мире. Я могу рассказывать об Эфиопии бесконечно", – говорит Дрю.

Намибия

Самая маленькая страна в списке – всего 3 миллиона человек. Но она огромна по территории.

"Это одно из немногих мест в мире, где можно найти прекрасные песчаные дюны, упирающиеся прямо в океан. Теперь я наконец понимаю, почему все влюбляются в Намибию – это место лучшее из всех", – рассказал путешественник.

