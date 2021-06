Планетологи разглядели следы тектонических процессов на планете.

Ученые разглядели на фотографиях поверхности Венеры следы необычных деформаций ее коры, которые указывают на возможное существование тектонических процессов в ее недрах.

Об этом пишет научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Мы обнаружили на Венере ранее неизвестный тип тектонических деформаций, которые были порождены некими процессами в мантии планеты – подобно тому, как это происходит на Земле. ​До этого мы не находили следов существования потоков материи внутри мантии Венеры», – рассказал доцент Университета Северной Каролины Пол Бирн.

Исследование Венеры: подробности

Прийти к выводу, что на Венере могут существовать тектонические процессы, ученым помогли снимки, которые были получены при помощи радаров американского зонда «Магеллан». Он изучал планету между маем 1989 года и октябрем 1994 года.

Читайте такжеУченые выяснили, почему потускнела звезда БетельгейзеНа снимках обнаружили необычные структуры, которые напоминают нагромождения обломков льда, периодически возникающие на поверхности земных озер или морей в результате сжатия их ледового покрова.

Такое открытие сильно удивило ученых, ведь оно может указывать, что предположительно неподвижная кора Венеры в недавнем прошлом сжималась или растягивалась.

Планетологи надеются, что зонды, которые будут в ближайшие годы отправлены к Венере, дадут ответы на возникшие вопросы.

Автор: Катерина Шварц