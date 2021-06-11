Запуск космического аппарата EnVision на Венеру состоится в начале 2030-х годов.

Европейское космическое агентство (ESA) готовится отправить космический корабль на Венеру - шестую по величине планету Солнечной системы.

Ученые хотят выяснить, почему на Земле жизнь зародилась, а на Венере - нет, говорится в сюжете ТСН.

Ученые исследуют, почему планеты так по разному эволюционировали, хотя почти одинаковы по параметрам и составу.

Во время миссии планируется изучить все - от внутреннего ядра Венеры и до верхних слоев ее атмосферы.

Запуск космического аппарата EnVision на Венеру состоится в начале 2030-х годов, отмечает Фокус.

"Нас ждет новая эра в исследованиях нашего ближайшего, но совершенно другого соседа по Солнечной системе. Вместе с недавно объявленными миссиями на Венеру под руководством NASA, в ближайшее десятилетие у нас будет чрезвычайно обширная научная программа на этой загадочной планете", - говорит научный директор ESA Гюнтер Хасингер.

Отмечается, что новая миссия не будет первым визитом Европы на Венеру. Космический аппарат ESA Venus Express уже вращался вокруг планеты с 2005 по 2014 год, изучая ее толстую атмосферу, богатую на углекислый газ.

EnVision также будет вращаться вокруг Венеры, но он будет иметь на борту более современные приборы для более глубокого и подробного изучения планеты. Среди приборов Venus Express будут эхолот для исследования слоев внутри планеты, спектрометры для анализа газов в атмосфере Венеры и соединений на ее поверхности, радиолокационный прибор для составления карты поверхности и прибор, который будет исследовать структуру планеты и ее гравитационном поле.

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Радиолокационный прибор VenSAR для космического аппарата EnVision будет разрабатывать NASA.

"Прибор VenSAR поможет создать уникальную карту поверхности Венеры", - отмечает научный сотрудник программы EnVision в NASA Адриана Окампо.

Аппарат EnVision отправят в космос после двух миссий NASA. При этом представители ESA отмечают, что отправят ракету-носитель Ariane 6 в 2031, 2032 и 2033 годах. Затем космическому аппарату понадобится 15 месяцев, чтобы достичь Венеры, и еще 16 месяцев, чтобы достичь своей конечной орбиты.

"Все три миссии помогут ученым лучше понять, как Земля и Венера, которые были так похожи в начале, стали такими разными мирами. Объединенные результаты этих миссий расскажут нам, как силы вулканизма, тектоники и химической эрозии объединились, чтобы создать и поддерживать тепличный климат Венеры", - говорит ученый из NASA Том Вагнер.

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Автор: Александр Топчий