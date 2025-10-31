Исследования могут повлиять на понимание развития ребенка и создание систем искусственного интеллекта.

К интересному выводу пришли исследователи - оказалось, что шимпанзе способны пересматривать свои предыдущие выводы, когда получают новую, более сильную информацию. Как пишет Interesting Engineering, соответствующий эксперимент под названием "Шимпанзе рационально пересматривают свои убеждения" провели ученые из Калифорнийского университета в Беркли и Утрехтского университета.

В частности, в рамках эксперимента, который проводили в заповеднике шимпанзе острова Нгамба в Уганде, животным "предложили" простую задачу: выбрать одну из двух коробок, в которой спрятана еда. Сначала шимпанзе получали намек на то, где может быть еда, но позже им предоставляли другую, более убедительную подсказку, которая указывала на другую коробку. И тогда, после получения новой информации, многие животные изменили свой выбор.

"Шимпанзе обнаружили способность пересматривать свои убеждения, когда появлялись лучшие доказательства. Такая гибкость мышления обычно свойственна четырехлетним детям, и было очень интересно увидеть, что шимпанзе тоже это умеют", - пояснила ведущая исследовательница, постдокторант Калифорнийского университета в Беркли Эмили Сэнфорд.

Отмечается, что исследователи фиксировали первый и второй выбор животных, а затем анализировали, как часто те меняли решение. Для проверки результатов использовали компьютерное моделирование, чтобы исключить простые реакции на последний сигнал или самую очевидную подсказку.

Результаты показали: шимпанзе меняли свои решения в соответствии с рациональными закономерностями мышления.

По словам Сэнфорд, это доказывает, что рациональное мышление - не уникальная черта человека, а явление, которое существует на континууме между видами.

"Разница между людьми и шимпанзе - не скачок, а скорее постепенная шкала", - подчеркнула она.

Ученая добавляет, что подобные исследования могут повлиять не только на изучение поведения приматов, но и на понимание развития ребенка и создание систем искусственного интеллекта.

"Это может изменить наш подход к раннему образованию или моделированию логического мышления в ИИ. Мы не должны считать, что дети - "чистый лист", когда впервые приходят в школу", - отметила Сэнфорд.

Сейчас команда тестирует детей в возрасте от двух до четырех лет, используя похожие задачи, чтобы исследовать, как малыши обновляют свои убеждения.

"Интересно сначала создать задание для шимпанзе, а затем адаптировать его для малышей", - говорит исследовательница.

Сэнфорд также планирует распространить эксперименты на другие виды приматов, чтобы исследовать эволюцию способности к логическому мышлению.

"Возможно, они не знают, что такое наука, но умеют ориентироваться в сложном мире, используя разумные и адаптивные стратегии. И это, безусловно, стоит внимания", - подытожила она.

