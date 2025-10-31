Она была обнаружена на глубине 8336 метров.

В 2023 году учёные обнаружили и сняли на камеру рыбу на глубине более 8 километров, установив новый рекорд для глубоководных рыб. Как пишет IFLScience, рыба была обнаружена у берегов Японии, в желобе Идзу-Огасавара у западного края Тихого океана.

Именно здесь учёные засняли неизвестный вид Pseudoliparis, разновидности морских слизней, на невероятной глубине 8336 метров, побив предыдущий рекорд по самой глубоководной рыбе, найденной на глубине 8178 метров в знаменитой Марианской впадине.

Как рассказал в интервью IFLScience профессор Алан Джеймисон из Центра глубоководных исследований Миндероо-УАЗ, возглавлявший экспедицию, команда, работающая на исследовательском судне DSSV Pressure Drop, пришла к выводу, что более высокая температура в Идзу-Огасавара позволит существам жить на большей глубине, поэтому они решили провести исследование.

Видео дня

Правота команды подтвердилась: они поймали Pseudoliparis belyaevi на глубине 8022 метра и засняли на видео тот же род, но неизвестный вид на глубине 8336 метров.

При этом более тёплых желобов такой же глубины не существует, поэтому "если кто-то и найдёт рыбу на большей глубине, это будет незначительно", сказал Джеймисон.

Интересен тот факт, что именно морские слизни адаптировались к глубинам, превышающим возможности выживания любого другого позвоночного, поскольку они, как правило, не относятся к глубоководным видам и обитают на мелководье.

На этих глубинах эти рыбы длиной 20–25 сантиметров питаются мелкими ракообразными, которые, в свою очередь, питаются остатками пищи, падающими в впадину после гибели обитателей поверхностных вод.

Ранее ученые обнаружили в Тихом океане подводный мир, сравнимый с тропическими лесами Амазонки по биологическому разнообразию и значению для экологии человечества. В его пределах обитает 75% известных в мире видов кораллов. Здесь обитает более 3000 видов рыб.

Вас также могут заинтересовать новости: