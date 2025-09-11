Однако, хоть это месторождение и сулит огромный экономический потенциал для страны, не все убеждены в его пользе.

Помимо своей трагической истории, связанной с годами войны, эта африканская страна известна молодой популяцией и культурной сценой, наполненной яркой музыкой и популярными стилями, такими как семба и кизомба. Путешественников здесь впечатляют уникальные баобабы и находящаяся под угрозой исчезновения гигантская сабля. А теперь здесь было обнаружено первое за 30 лет алмазное месторождение.

Настоящая удача! Это произошло после того, как исследователи наткнулись на ключевую породу, пишет The Pulse.

История лидера в "бессмертной" индустрии

Любители вечной красоты и блеска наверняка слышали о компании De Beers, мировом лидере в своей сфере. Её история началась в середине 1860-х годов, когда на ферме Де Бир в Кимберли, Южная Африка, было сделано крупное открытие, которое впоследствии стремительно расширило добычу в регионе. В 1871 году Сесил Родс купил долю в этой шахте и вскоре начал скупать большинство местных рудников.

В 1888 году Родс основал De Beers Consolidated Mines, Ltd. А последняя крупная шахта, открытая и освоенная De Beers в Африке, — это южноафриканская шахта Venetia — в 1992 году.

Теперь же ходят слухи, что в одной африканской стране найдено ещё одно крупное месторождение, и вместе с новым партнёром De Beers вскоре начнет там добычу. Речь идет об Анголе.

Как создается алмаз в природе

Эти чрезвычайно престижные и востребованные драгоценные камни ценятся не просто так. Для их формирования требуется колоссальное давление и время. Процесс выглядит так:

необходимы экстремальная температура и огромное давление в мантии Земли, при этих условиях атомы чистого углерода выстраиваются в плотную кристаллическую решётку, за миллионы и даже миллиарды лет углеродные отложения кристаллизуются, глубинные вулканы (кимберлиты и лампроиты) извергаются, проталкивая магму с алмазами по трубкам через земную кору, магма быстро остывает и выносит алмазы на поверхность или близко к ней.

Влияние добычи алмазов на Анголу

По данным De Beers, это их первое открытие нового кимберлитового поля за последние 30 лет. В ближайшие месяцы партнёры продолжат бурение, геофизические исследования и лабораторный анализ. Это поможет определить тип кимберлита и его алмазный потенциал.

И хотя это открытие может существенно укрепить экономику Анголы, все же необходимы некоторые меры предосторожности...

По данным Wilson Center, горнодобывающая отрасль Анголы исторически проявляла мало заботы об окружающей среде и землях, что привело к серьёзной экологической деградации. Один из примеров — загрязнение реки Лова после утечки с шахты, которое уничтожило водные экосистемы и ударило по сообществам, зависящим от реки.

ООН утверждает, что традиционная добыча полезных ископаемых в развивающихся странах не является решением для экономического роста. Интеграция возобновляемых источников энергии в процессы добычи может сократить ущерб окружающей среде и быть более экономически выгодной. "Солнечные бриллианты" становятся одними из самых ценных драгоценных камней, поскольку они возобновляемые и при этом остаются символом роскоши. Эксперты также отмечают, что развивающиеся страны, при наличии инвестиций и технологий, обладают огромным потенциалом в области солнечной и ветровой энергии, а также зелёного водорода.

