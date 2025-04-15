Это позволит заново отращивать утраченные зубы.

Учёные из Королевского колледжа Лондона впервые успешно вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях. Исследователи утверждают, что этот прорыв может привести к тому, что в будущем пациенты смогут заново отращивать утраченные зубы, что станет альтернативой пломбам и зубным имплантам, пишет The Telegraph.

Команда разработала материал, имитирующий среду, необходимую для формирования зуба, благодаря чему клетки смогли обмениваться сигналами и начать процесс развития зубной ткани.

Директор направления регенеративной стоматологии в Королевском колледже, доктор Ана Анджелова Вольпони заявила, что это исследование может "совершить революцию в области стоматологии". В работе отмечается, что некоторые животные, такие как акулы и слоны, обладают способностью выращивать новые зубы, тогда как у человека есть лишь один комплект постоянных зубов.

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Исследование проводилось в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона и велось более десяти лет. При этом ученые заявляют, что пломбы — не самое лучшее решение для восстановления зубов. Со временем они ослабляют структуру зуба, имеют ограниченный срок службы и могут привести к дополнительному разрушению или повышенной чувствительности.

Исследователь факультета стоматологии, полости рта и черепно-лицевой науки Сюэчэнь Чжан также заявил, что импланты тоже не идеальны. "Импланты требуют инвазивной хирургии и хорошего сочетания с костной тканью. Оба варианта [пломбы и импланты] являются искусственными и не восстанавливают функции натурального зуба, что может привести к осложнениям в будущем", - отметил он.

Тогда как лабораторно выращенные зубы будут восстанавливаться естественным образом, интегрируясь в челюсть как настоящие зубы. Они будут крепче, долговечнее и не вызовут отторжения, предоставляя более надёжное и биологически совместимое решение, чем пломбы и импланты.

Другие интересные открытия ученых

Ранее УНИАН сообщал, что ученые возродили вымерших 10 тысяч лет назад ужасных волков. Ученые из Colossal создали трех детенышей лютоволка, используя древнюю ДНК, клонирование и технологию редактирования генов, чтобы изменить гены серого волка, ближайшего живого родственника доисторического лютоволка.

Кроме того, мы рассказывали о бессмертном существе, которое может помочь раскрыть секрет старения. Изучать планарий в лаборатории взялся доктор философии, доцент кафедры молекулярной и интегративной физиологии и клеточной биологии развития Медицинской школы Мичиганского университета, член Института геронтологии Лонхуа Гуо.

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