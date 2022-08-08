Что можно сделать с зубной пастой в быту, кроме чистки зубов - узнайте в материале УНИАН.

Зубную пасту многие люди используют стандартно - очищают ею ротовую полость, удаляя налет и следы от чая или кофе. На самом деле, зубная паста - универсальное средство для уборки дома, но не все хозяйки об этом догадываются. УНИАН расскажет, что можно чистить зубной пастой, кроме зубов.

Ранее мы говорили о том, как отстирать траву с джинсов.

Что можно сделать из зубной пасты - лайфхаки

Такое привычное средство как зубная паста подойдет и для генеральной уборки, и для бьюти-процедур. Далее в статье мы рассказываем, как с помощью одного тюбика пасты можно сделать несколько важных дел в быту.

Как снять зуд от укусов насекомых зубной пастой

Летом обнаружить у себя на теле следы от укуса насекомого - проще простого. Для того, чтобы пережить это неприятное обстоятельство легче, можно воспользоваться народным методом. Нужно лишь выдавить немного зубной пасты на место укуса - это поможет снять отечность и избежать зуда.

Кстати, помогает зубная паста и от ожогов или волдырей - если намазать проблемный участок, то ранка быстро покроется корочкой и заживет.

Зубная паста для лица

Следующий лайфхак - для любителей бьюти-экспериментов. Небольшое количество зубной пасты поможет вам быстро избавиться от нежелательных высыпаний на лице. Также это средство эффективно, если вы недавно сходили к косметологу - зубная паста помогает снять воспаление и раздражение. Намажьте прыщи или ранки пастой, подождите 15 минут и смойте.

ВАЖНО: не используйте мятную или ментоловую зубную пасту, иначе получите ожог.

Как почистить серебро с камнями зубной пастой

С помощью зубной пасты можно почистить украшения из серебра, даже с камнями. Вам нужно тщательно натереть пастой серьги, кольца или другие ювелирные изделия и оставить их в таком виде на ночь. Утром достаточно просто вытереть украшения сухой тряпкой.

Если у вас есть бриллианты, то их тоже можно "обновить" зубной пастой - нанесите средство на щетку, потрите украшения, а затем смойте теплой водой и вытрите насухо.

Зубная паста от пятен на одежде

Для того, чтобы избавиться от въевшихся пятен на одежде, диванах или коврах, многие хозяйки используют зубную пасту. Метод простой - нанести средство на пятно и интенсивно тереть до тех пор, пока загрязнение не исчезнет. Затем просто вымыть изделие водой и высушить.

Следует помнить, что если вы удаляете пятна с цветной одежды, то использовать отбеливающую пасту нельзя - от этого может остаться след. В то же время, тех же ковров это не касается - если чистите их, то подойдет любая зубная паста.

Зубная паста от неприятных запахов

Иногда бывает так, что после приготовления пищи на руках остается запах рыбы, чеснока или других продуктов. Избавиться от него непросто - он буквально въедается в кожу и ногти. В таком случае на помощь приходит зубная паста - нанесите маленькую "горошинку" на ладони, потрите ее руками, а затем смойте водой. Так у вас получится быстро устранить неприятный запах с рук.

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