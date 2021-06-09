Первый пролет зонда Juno над Ганимедом состоялся 7 июня. Ганимед удалось снять с расстояния 1000 км.

Межпланетная автоматическая станция Juno ("Юнона"), которая исследует систему Юпитера, прислала первые два снимка Ганимеда.

Это крупнейший спутник не только своей планеты, но и во всей Солнечной системе.

Фото выложены на подсайте миссии на портале NASA, пишут Liga.net и BBC.

Первый пролет зонда Juno над Ганимедом состоялся 7 июня. Ганимед удалось снять с расстояния 1000 км. Никакой другой космический аппарат за поколение ближе к Ганимеду не подбирался.

"К этой гигантской луне уже целое поколение так близко не подлетал ни один космический аппарат. Чтобы сделать научные выводы, нам понадобится время, но до тех пор можно просто любоваться этим небесным чудом", - сказал главный исследователь программы "Юноны" Скотт Болтон из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио, США.

Одно фото с разрешением ~1 км/пиксель – с тепловизионной камеры JunoCam (почти вся сторона покрытого водяным льдом галилеевого спутника).

Второе фото с разрешением 600-900 м/пиксель – с навигационной камеры Stellar Reference Unit: темная, противоположная Солнцу, сторона луны, залитая тусклым рассеянным от Юпитера светом.

На обоих видна поверхность с замечательными деталями: кратерами, длинными складками и другими структурами (возможно, тектоническими разломами), и другими элементами.

Новые фото проанализируют и сравнят с изображениями, сделанными аппаратами "Галилео" (1995-2003) и "Вояджер" (1979), чтобы понять, изменился ли Ганимед с тех пор.

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Ганимед Juno пролетел случайно, но NASA планирует и отдельную миссию к спутнику.

Аппарат сделает несколько пролетов мимо двух других галилеевых спутников, Каллисто и Европы, после чего выйдет на орбиту у Ганимеда. Это произойдет к 2032 году.

Под ледяной коркой Ганимеда, Европы и Каллисто, вероятно, находятся подземные океаны.

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Автор: Александр Топчий