Найденная планета втрое массивнее Юпитера - самой большой планеты нашей Солнечной системы.

Недавно открытая экзопланета TOI-1431b расположена настолько близко к своей яркой звезде, что имеет время вращения по орбите два с половиной дня, а ее температура является одной из самых высоких из когда-либо обнаруженных.

Об этом сообщают астрономы из Центра астрофизики при Университете Южного Квинсленда, передает НВ.

Экзопланета (планета вне Солнечной системы, - УНИАН) расположена примерно в 490 световых годах от Земли. Она втрое массивнее Юпитера - самой большой планеты нашей Солнечной системы.

"Это очень адский мир - дневная температура примерно 2700 градусов по Цельсию и ночная температура приближается к 2300 градусов - ни одна жизнь не сможет выжить в ее атмосфере", - сказал астрофизик Бретт Аддисон.

Планета TOI-1431b была впервые обнаружена транзитным спутником NASA, который используют для исследования экзопланет. Чтобы подтвердить существование планеты, ученые собрали данные с помощью телескопа Stellar Observation Network Group, расположенного на Канарских островах.

"Фактически, дневная температура планеты выше, чем 40% звезд в галактике Млечный Путь. Температура планеты приближается к температуре выхлопа ракетного двигателя", - подчеркнул Аддисон.

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В дополнение к своим размерам и чрезвычайно высокой температуре, TOI-1431B также имеет уникальную ретроградную орбиту.

"Если вы посмотрите на Солнечную систему, все планеты вращаются в том же направлении, что и Солнце, и все они находятся в одной плоскости. Орбита этой новой планеты наклонена настолько, что фактически движется в направлении, противоположном вращению своей звезды", - сказал Аддисон.

Ранее сообщалось, что на обнаруженной с помощью телескопа Кеплер новой планете могут быть самые экстремальные условия во Вселенной. С помощью численного моделирования исследователи выяснили, что на планете расположен магматический океан глубиной 100 километров, идут дожди из камней, сверхзвуковые ветра могут достигать 5000 км/ч, а температура поверхности составляет более 2760℃.

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Автор: Александр Топчий