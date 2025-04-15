Поселение довольно масштабное, возможно, его использовали древние военные.

В Египте во время раскопок греческого поселения археологи обнаружили древний город времен Тутанхамона. Об этом пишет The Sun.

Как сообщается, ученые раскопали крупный египетский город, возраст которого составляет 3400 лет.

Изучая греческое поселение 332 г. до н. э. на севере Египта, археологи сделали ошеломляющее открытие — скрытый город из глинобитного кирпича, построенный более чем на тысячу лет раньше.

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Вероятно, поселение возникло во времена могущественной 18-й династии Египта - периода, связанного с родословной Тутанхамона.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Antiquity Journal, город был основан при фараоне Эхнатоне - отце Тутанхамона - и расширился во время правления Рамсеса II.

На месте раскопок уже обнаружили кувшин с именем Меритатон, которая считается сестрой Тутанхамона.

Помимо кувшинов и чаш, археологи также обнаружили храмовые блоки, посвященные египетскому фараону Рамсесу II. Кроме этого, найдены погребальные часовни, в которых упоминаются военные.

Археологи обнаружили также улицу, оборудованную дренажной системой.

Находки указывают на организованное поселение, которое могло использоваться сезонно или, например, военными гарнизонами.

Напомним, ранее в Египте раскопали огромную гробницу неизвестного фараона, которой около 3600 лет.

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