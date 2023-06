Речь идет о примате, который принадлежал к роду афарских австралопитеков. Скелет женской особы ученые нашли в 1974 году во время раскопок в Эфиопии. С того момента идет активная дискуссия о том, как именно она ходила.

Ученые выяснили, что самый известный ранний предок человека Люси - вымерший обезьяноподобный вид женского лица, принадлежавший к роду афарских австралопитеков, возможно, ходил точно также, как современный человек.

Соответствующее исследование провели специалисты из Института археологических исследований Макдональда при Кембриджском университете под руководством доктора Эшли Уайзман, пишет издание Sky News.

Исследователям, благодаря цифровым технологиям, удалось полностью воссоздать мышцы нежных конечностей Люси. Отмечается, что полученные выводы должны положить конец многолетней дискуссии относительно того, как именно передвигался предок человека около 3 млн лет назад.

Собственно, ученые обнаружили, что Люси могла выпрямлять свои коленные суставы не хуже, чем мы. Это позволяло ей так же стоять прямо и передвигаться двумя конечностями.

Основное различие между современным человеком и древней Люси заключается в том, что конечности примата были намного сильнее и крупнее наших.

У Люси было по 36 тазовых мышц в каждой ноге, а основные мышцы ее икр и бедер были более чем в два раза больше наших пропорций.

Это позволяло ей лазить по деревьям и приспосабливаться к естественным условиям, как на открытой местности (поля и луга), так и в зарослях джунглей.

По словам доктора Уайзмана, выяснить, как именно передвигалась Люси, удалось лишь после реконструкции и исследования всего пространства мышц конечностей примата.

"Мышцы Люси указывают на то, что она так же искусно передвигалась на двух ногах, как и мы, хотя, возможно, также была "как дома" на деревьях", - говорит ученая.

Австралопитек Люси - что надо знать

Напомним, что фрагменты костей Люси нашли в 1974 году в Гадаре (территория Эфиопии) во время раскопок французско-американской экспедиции. Тогда археологи обнаружили примерно 40% скелета тогдашней особи австралопитека афарского (вымерший вид, который считается возможным предком человека).

После анализа находок ученые пришли к выводу, что Люси жила на планете примерно 3,2 млн лет назад. Ее связывают с первыми прямоходящими предками человека. Археологи считают, что на момент смерти Люси было ориентировочно 25-30 лет. Она весила примерно 40 кг и имела 120 см роста. Объем мозга примата составлял около 600 см кубических, что считалось небольшой для того времени емкостью головы (в эволюции мозг "древнего" человека уменьшался от большего к меньшему).

Интересно, что "Люси" связана с известной английской группой The Beatles: археологи во время раскопок включили магнитофон с записью группы "Lucy in the Sky with Diamonds" - от этого и пошла идея названия находки.

Напомним, что недавно английские ученые также сделали феноменальное открытие - раскопали удивительную римскую гробницу в центре Лондона.

