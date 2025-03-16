На юге Украины во время строительства фортификационных сооружений военные 126 бригады ТрО наткнулись на архаичный могильник, который датируется 6-5 веками до новой эры.
Как сообщили в бригаде, находка изменила ход инженерных работ по созданию фортификаций.
"Во время строительства фортификационных сооружений на юге Украины, обычные земельные работы обернулись сенсационной археологической находкой", - говорится в сообщении.
Как рассказали в бригаде, водитель экскаватора обнаружил небольшую амфору. Заинтересовавшись, он обратился к своему собрату, который увлекается историей, и вместе военные решили передать находку в музей "Старофлотские казармы".
Эксперты музея установили, что находка - коринфская амфора, которая использовалась в ритуальных целях и размещалась в могилах. Место, где бойцы проводили фортификационные работы, оказалось архаичным могильником, который датируется 6-5 веками до новой эры.
Особое внимание музейщиков привлек еще один найденный ионийский сосуд - ойнохоя. Этот древнегреческий кувшин с одной ручкой и тремя носиками использовался для разливания вина во время симпосиев - ритуализированных пиров в Древней Греции, сопровождавшихся буйным весельем - "важная составляющая мужского досуга".
Военнослужащий Александр, который в гражданской жизни был археологом, преподавателем Николаевского национального университета имени Сухомлинского, объяснил, что это ритуальные вещи, созданные специально для захоронений, привезенные из Греции.
"Важно, что сосуды целые, без повреждений, что свидетельствует о высоком социальном статусе похороненных", - говорит военный.
Вместе с артефактами военнослужащие службы гражданско-военного сотрудничества передали в музей остатки костей похороненных людей. Отмечается, что такие находки имеют большое значение для изучения истории региона и позволяют лучше понять жизнь и обычаи древних жителей края.
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