Особое внимание специалистов привлек древнегреческий кувшин для разливания вина во время ритуализированных пиров.

На юге Украины во время строительства фортификационных сооружений военные 126 бригады ТрО наткнулись на архаичный могильник, который датируется 6-5 веками до новой эры.

Как сообщили в бригаде, находка изменила ход инженерных работ по созданию фортификаций.

"Во время строительства фортификационных сооружений на юге Украины, обычные земельные работы обернулись сенсационной археологической находкой", - говорится в сообщении.

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Как рассказали в бригаде, водитель экскаватора обнаружил небольшую амфору. Заинтересовавшись, он обратился к своему собрату, который увлекается историей, и вместе военные решили передать находку в музей "Старофлотские казармы".

Эксперты музея установили, что находка - коринфская амфора, которая использовалась в ритуальных целях и размещалась в могилах. Место, где бойцы проводили фортификационные работы, оказалось архаичным могильником, который датируется 6-5 веками до новой эры.

Особое внимание музейщиков привлек еще один найденный ионийский сосуд - ойнохоя. Этот древнегреческий кувшин с одной ручкой и тремя носиками использовался для разливания вина во время симпосиев - ритуализированных пиров в Древней Греции, сопровождавшихся буйным весельем - "важная составляющая мужского досуга".

Военнослужащий Александр, который в гражданской жизни был археологом, преподавателем Николаевского национального университета имени Сухомлинского, объяснил, что это ритуальные вещи, созданные специально для захоронений, привезенные из Греции.

"Важно, что сосуды целые, без повреждений, что свидетельствует о высоком социальном статусе похороненных", - говорит военный.

Вместе с артефактами военнослужащие службы гражданско-военного сотрудничества передали в музей остатки костей похороненных людей. Отмечается, что такие находки имеют большое значение для изучения истории региона и позволяют лучше понять жизнь и обычаи древних жителей края.

В Испании обнаружили останки черепа, который принадлежал древнейшему предку человека в Западной Европе

Как писал УНИАН, на севере Испании в 2022 году были найдены останки черепа человека, который является древнейшим в Западной Европе. Археологи утверждают, что возраст окаменелости составляет от 1,1 до 1,4 млн лет.

Они также надеются, что находка даст новые знания о первых жителях Западной Европы в эпоху раннего плейстоцена. Отмечается, что большинство имеющейся информации о Западной Европе ограничивается Пиренейским полуостровом.

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