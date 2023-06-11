Они смогут перемещать многотонные объекты.

Команда инженеров разрабатывает "притягивающий луч", который является основным устройством научной фантастики о космосе. Обычно он действует как инструмент для толкания и притяжения объектов на расстоянии без контакта. Это делают, чтобы бороться с космическим мусором.

Исследователи подсчитали, что они могут медленно перемещать многотонный объект на расстояние около 321 километра в течение двух-трех месяцев. Как пишет Futurism, ранние концепции действительно работают.

"Мы создаем электростатическую силу притяжения или отталкивания. Он похож на притягивающий луч, который вы видите в "Звездном пути", хотя и не такой мощный", — рассказал Ханспетер Шауб, заведующий кафедрой аэрокосмической техники Университета Колорадо в Боулдере.

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Эксперимент проводится в большой вакуумной камере, которая имитирует условия космоса. Теоретически, на расстоянии около 15-30 метров космический корабль может выстрелить пучком электронов в кусок космического мусора и дать ему отрицательный заряд, создавая при этом положительный заряд в самом устройстве.

"Благодаря этой притягивающей силе вы можете по существу оттянуть обломки, даже не прикасаясь к ним. Это действует как то, что мы называем виртуальной привязкой", — сказал Джулиан Хаммерл, аэрокосмический инженер CU Boulder, участвовавший в исследовании.

Другие научные открытия

Ученые уверены, что в недрах планеты спрятаны вершины, которые 4,5 раза выше Эвереста. Сейчас эта гора, высотой 8,8 км, считается самой высокой на Земле.

В Европейском космическом агентстве (ESA) провели исследование, чтобы выяснить, что произойдет, если попытаться пожарить еду, в частности такую вкусную и любимую для многих людей картошку-фри, в условиях микрогравитации.

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