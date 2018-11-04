Маск показал видео из нового скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом

Строительством сети тоннелей занимается The Boring Company, основанная Илоном Маском в 2016 году.

Основатель компаний SpaceX, Tesla и The Boring Company Илон Маск показал видео из скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом, который должен быть открыт 10 декабря.

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«Прошел вдоль всего тоннеля тоннеля Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго», - отметил предприниматель.

Ранее Маск сообщил, что первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом будет открыт 10 декабря.

Строительством сети тоннелей занимается The Boring Company, основанная Маском в 2016 году. Передвигаться по артериям тоннеля автомобили будут на специальной платформе, которая при начале и завершении поездки будет подниматься с автомобилем на поверхность. Скорость движения сможет достигать 200 км/ч.

Руководит работой инженер SpaceX Стив Дэвис.