Это может быть судно "Сан-Жоржи", затонувшее в 1524 году во время последнего путешествия Васко де Гамы в Индийский океан.

Возле берегов Кении найдено затонувшее судно, которое, по мнению исследователей, могло быть частью флотилии португальского исследователя Васко да Гамы, совершившего 500 лет назад путешествие в Индийский океан.

Как пишет LiveScience, останки судна обнаружены в 2013 году недалеко от кенийского города Малинди. Исследователи полагают, что это может быть судно "Сан-Жоржи", затонувшее в 1524 году во время последнего путешествия Васко да Гамы в Индийский океан.

Как отметил Филипе Кастро, археолог из Университета Коимбры в Португалии и ведущий автор нового исследования, если эта версия подтвердится, то это будет один из самых ранних европейских кораблей, затонувших в Индийском океане.

Видео дня

Отмечается, что затонувшее судно лежит на расстоянии 500 метров от берега, на глубине около 6 метров. Его почти не видно среди кораллов на морском дне, но Кастро и другие дайверы обнаружили бревна от корпуса и каркаса корабля в двух археологических траншеях, которые они сделали на месте затопления.

Васко да Гама стал первопроходцем на пути из Европы в Индийский океан в 1497 году. Позже он совершил еще три путешествия по этому маршруту, прежде чем умер в Индии в 1524 году.

Корабль "Сан-Жоржи" был одним из 20 кораблей, которые присоединились к да Гаме во время его последнего путешествия в 1524 году, но затонули незадолго до его смерти. Новое исследование позволяет предположить, что это один из двух наиболее ранних португальских кораблей, затонувших возле Малинди; вторым был Nossa Senhora da Graça, который затонул в 1544 году.

Ранее в Северном море нашли военный корабль Британии, который затонул еще во времена Первой мировой войны, в результате атаки немецкой подлодки. На борту тогда находилось 524 человека и только 70 членов экипажа смогли спастись.

А в Греции над поверхностью высыхающего озера Морнос поднимаются заболоченные останки деревни, которую затопили почти 45 лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: