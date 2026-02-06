Невероятная река 'карабкается' вверх по склону через горы: как такое может быть

Последствия этого необычного происхождения оставили большой след на континенте.

Большинство рек начинаются в высокогорье, прежде чем поддаться силе гравитации и течь вниз к морю, обтекая любые препятствия на своём пути. Об этом пишет IFLScience.

Интересно, что река Грин-Ривер не похожа на большинство рек. Вместо того чтобы идти лёгким путём вокруг массивных гор Уинта в штате Юта, она прорезает себе путь через середину скалистого хребта, прежде чем влиться в реку Колорадо.

В новом исследовании, которое было опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Earth Surface, геологи из Университета Глазго попытались разгадать тайну этого так называемого "восходящего" пути. Ответ, по их словам, может быть связан с тем, что земная кора ведёт себя подобно мягкому воску, то опускаясь, то поднимаясь в течение миллионов лет.

Отмечается, что в нынешнем виде русло реки Грин-Ривер противоречит всякой логике. Река извивается по территории американских штатов Вайоминг, Юта и Колорадо на протяжении примерно 1170 километров, но вместо того, чтобы обогнуть горы Уинта на северо-востоке Юты, она прокладывает каньон глубиной 700 метров сквозь вершины высотой 4 километра.

Вероятно, река "прошла" этим путем от 8 до 1,5 миллионов лет назад, задолго до образования горного хребта, которое произошло около 50 миллионов лет назад.

Почему река проложила огромный каньон на протяжении миллионов лет

Исследователи изучили возможность "литосферного капельного оседания" - явления, которое заставляет горы опускаться и подниматься в течение миллионов лет. Используя сочетание сейсмической съемки и передового моделирования, они показали, что регион претерпел огромные геологические изменения за этот период времени.

Важно, что команда обнаружила отчетливый "точечный" рисунок поднятия земной коры вокруг гор, а также выяснила, что земная кора под горами на несколько километров тоньше, чем ожидалось. "Недостающая" порода соответствует перепаду высоты в 400 метров, необходимому для объяснения необычного русла реки. В статье сказано:

"Другими словами, земля под горами Уинта временно провисла, поскольку земная кора "просочилась" в мантию, позволив реке Грин-Ривер установить свое русло через хребет. По мере того, как земля медленно поднималась, река смогла сохранить свое русло, прорезая прямо поднимающиеся горы".

Отмечается, что последствия этого необычного происхождения оставили большой след на континенте. Когда река Грин-Ривер впала в реку Колорадо, это коренным образом изменило географию и биологию всего региона.

"Слияние рек Грин и Колорадо миллионы лет назад изменило континентальный водораздел Северной Америки. Оно создало линию, разделяющую реки, впадающие в Тихий океан, от рек, впадающих в Атлантический океан, и создало новые границы среды обитания для диких животных, которые повлияли на их эволюцию", - пояснил доктор Адам Смит, ведущий автор исследования из Школы географических и земных наук Университета Глазго.

По его словам, это чрезвычайно важная область континента.

"В течение примерно 150 лет геологи спорят о том, как именно произошло слияние рек, что является особенно сложным вопросом для тектонически неактивной области, где крупные геологические события происходят реже. Мы считаем, что собрали достаточно доказательств, чтобы показать, что литосферная капля, которая все еще является относительно новой концепцией в геологии, ответственна за то, что земля опустилась достаточно низко, чтобы реки смогли соединиться и слиться", - добавил он.

