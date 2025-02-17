Откуда появились деньги: ученые разработали новую теорию

Доктор Фовель считает, что деньги возникли из внешнего обмена, а не как внутреннее изобретение или навязанная система.

Археологи разработали новую теорию, которая развенчивает общепринятые представления о происхождении денег: они появились, прежде всего, для ведения торговли на большие расстояния.

Как пишет Interesting Engineering, доктор Микаэль Фовель ввел концепцию, называемую "торговой теорией денег". Когда группы начали путешествовать на большие расстояния, им потребовалась валюта для перемещения товаров, часто с языковым барьером.

"Это захватывающее время для работы над происхождением денег", - написал доктор Фовель в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Journal of Archaeological Method and Theory.

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Ученый представил "теорию торговли деньгами" как возможное объяснение происхождения денег в догосударственных обществах. Теории "деньги как товар", и "харталисты" представляют деньги как средство обмена или правительственное изобретение, но они просто не объясняют существование валюты до создания государства.

Доктор Фовель считает, что деньги возникли из внешнего обмена, а не как внутреннее изобретение или навязанная система, поскольку торговля требовала решения, которое облегчило бы транзакции между иностранцами.

Он привел два исторических примера, иллюстрирующих взаимосвязанные экономические системы с формами валюты, которые перевозились: в доколумбовой Западной Северной Америке использовались ракушечные бусы, а в Западной Европе - бронзовые или медные слитки. Обе теории установили торговые пути, которые пересекали большие расстояния.

Важно, что в обоих случаях товары перевозились через "многочисленные культурные, языковые и политические границы". Он подчеркнул, что вероятность повторной встречи была неопределенной, что снижало возможность задержки платежа. В тот момент была необходимость эффективно обменивать ценности.

Ученый признал критику в отношении направления его рассуждений об опасностях международных путешествий. Торговцы не носили бы с собой столько наличных денег. Однако в двух вышеупомянутых обществах их формой валюты был товар, который в конечном итоге стал финансовыми деньгами.

Интеренстно, что его торговая теория отличается от традиционных подходов, но избегает "мифа о бартере". Большинство исследований более или менее исключили идею о существовании общества, основанного исключительно на бартере.

Отмечается, что деньги из ракушек в Калифорнии и бронзовые слитки демонстрируют, что единая форма валюты циркулировала вне группы. Более того, ракушки становились все более социально значимыми, поскольку они появлялись в ритуалах, представляя другое значение денег.

Его исследование приходит к выводу, что рост денег в обществах, вероятно, произошел из разных наборов источников. В некоторых государства могли контролировать этот поток. Тем не менее, ученый открыл новый подход к пониманию импульса к деньгам как первого средства установления связей в другом месте, создания более крупной сети. Фовель заключил:

"Вполне возможно, что существуют и другие примеры подобных процессов, формирующихся в других регионах мира, и это было бы прекрасной темой для будущих исследований. Древняя Мезоамерика или острова Тихого океана могут стать двумя областями, на которые стоит обратить внимание в будущем".

Новости археологии

Археологи нашли клад золотых и серебряных монет, предлагаемых как diobolgeldæ, или "дьявольские деньги", в средневековом культовом месте в Нидерланда. Это проливает больше света на ритуалы дохристианских групп в этой части Европы.

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