Эта базилика была частью форума — места, где люди делали покупки, общались и слушали последние новости.

Археологи, проводившие раскопки на месте будущего строительства небоскреба в Лондоне, обнаружили руины 2000-летней римской базилики.

Древняя базилика, построенная между 78 и 84 годами н. э., когда-то стояла в самом центре города, который в то время был известен как Лондиниум, пишет Fox News.

Исследуя подвал здания, ученые обнаружили остатки того, что когда-то служило фундаментом двухэтажного здания, почти такого же размера, как олимпийский бассейн. Стены базилики были из кремня, кирпича и щебня с фундаментом глубиной почти 4 м и шириной в метр.

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Софи Джексон из Музея археологии Лондона отметила, что находка знаменует собой "одно из самых значительных открытий" за последние годы в лондонском Сити.

Эта базилика была частью форума — места, где люди делали покупки, общались и слушали последние новости. Считается, что руины также были частью трибунала, где должностные лица принимали решения об управлении городом.

"Это сердце Рима в Лондоне, где принимались все решения", - сказал Эндрю Хендерсон-Шварц, представитель Музея археологии Лондона.

"Мы говорим о ранних этапах развития Лондона, но это реальный признак инвестиций в город, даже в его раннем младенчестве", - отметил Хендерсон-Шварц.

Дальнейшие раскопки могут ответить на вопросы об оригинальном форуме и о том, почему его заменили на более крупный всего через 20 лет.

Новости о других находках археологов

В центре французского города Бордо во время археологических раскопок нашли девять саркофагов возрастом около 1300 лет. Саркофаги нашли во время реконструкции местной площади Ренодель. Они принадлежат эпохе Меровингов и были захоронены в период с V по VIII вв. н.э.

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