Каким именно богам молились местные жители, остается загадкой.

Археологи нашли клад золотых и серебряных монет, предлагаемых как diobolgeldæ, или "дьявольские деньги", в средневековом культовом месте в Нидерланда. Это проливает больше света на ритуалы дохристианских групп в этой части Европы.

В Нидерландах, Северной Германии и Великобритании обнаружено меньше культовых мест по сравнению со скандинавским миром, чьи дохристианские ритуалы изучены гораздо лучше, пишет The Independent.

Отмечается, что клад, найденный в Хезингене на востоке Нидерландов, дает ценную информацию о культовых ритуалах в этом районе.

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Местонахождение было обнаружено около пяти лет назад после того, как металлоискатели засекли многочисленные золотые и серебряные монеты. Археологи обнаружили, что оно состояло из трех участков, включая большой круглый объект из деревянных столбов, окружавший здание необычной формы.

На одном из участков была обнаружена одна золотая монета, а на другом - около двух десятков фрагментированных и целых золотых монет, а также золотая подвеска и серебряная серьга.

На третьем участке были обнаружены фрагменты золотых монет и небольшой кулон, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Medieval Archaeology.

На одном из участков также были найденты признаки старой усадьбы, вероятно, построенной в VI веке, а также 17 ямок для деревянных столбов, выровненных по весеннему и осеннему равноденствию, что позволяет предположить, что это место могло использоваться для сезонных ритуалов, связанных с посевом или сбором урожая.

Отмечается, что после оценки ямок для столбов и артефактов археологи пришли к выводу, что Хезинген служил важным культовым местом в период культурного перехода в регионе. В исследовании сказано:

"Подношения могли быть связаны с обрядами плодородия, поскольку столбы были выровнены по восходу и заходу солнца во время весеннего и осеннего равноденствия. Золотые монеты и драгоценности регулярно откладывались там в течение примерно 100 лет. На основании анализа фосфата, вероятно, что там также приносились в жертву животные".

Важно то, что каким именно богам молились местные жители, остается загадкой.

Чтобы принять христианство, люди в регионе были вынуждены отречься от своих богов и прекратить ритуал подношения "дьявольских денег" в языческих культовых местах.

Археологи подозревают, что деревня Хезинген могла быть открытым культовым местом 7-го века, связанным с иммигрантами. Использование места, по-видимому, прекратилось около 700 года н. э., по крайней мере за 50 лет до официальной христианизации области.

Интерестно, что местная элита, с которой могло быть связано это место, вероятно, стала христианской раньше или отошла от язычества. Ученые добавили:

"Возможно, это место было заброшено или даже осквернено миссионерами, и почти все ценное было унесено".

Новости археологии

В ходе пилотных раскопок в иракской пустыне было обнаружено более 850 артефактов каменного века возрастом до 1,5 миллионов лет, что проливает новый свет на эволюцию человека на Аравийском полуострове.

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