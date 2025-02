Группа китайских и американских исследователей обнаружила скрытые слои горных пород под поверхностью Марса.

На Марсе когда-то были залитые солнцем песчаные пляжи с плещущимися волнами древнего океана, предполагает новое исследование.

Как пишет Axios, работа ученых представляет собой "самое ясное доказательство" того, что на Красной планете когда-то был большой водоем и более пригодная для жизни среда.

"Когда мы оглядываемся назад на то, где зародилась самая ранняя жизнь на Земле, то видим, что это было во взаимодействии между океанами и сушей, так что это рисует картину древней пригодной для жизни среды, способной вмещать условия, благоприятные для микробной жизни", - сказал соавтор исследования Бенджамин Карденас, доцент геологии в Университете штата Пенсильвания.

Группа китайских и американских исследователей обнаружила скрытые слои горных пород под поверхностью Марса, которые убедительно свидетельствуют о наличии в прошлом северного океана, анализируя данные с китайского марсохода Zhurong, согласно исследованию, опубликованному в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Zhurong отправил данные в 2021 году во время поиска признаков древней воды или льда после приземления в районе, известном как Utopia Planitia.

Ученые обнаружили "обширные погружные отложения в недрах" этой области, отмечается в исследовании. Анализ данных радара выявил "отложения береговой полосы", похожие на пляжи на Земле с отложениями.

Отмечается, что исследование указывает на наличие "прибрежных осадочных отложений, образованных древними океанскими волнами и, возможно, состоящих из песка и гальки, переносимых приливными течениями".

По словам Карденаса, это "сразу бросилось нам в глаза, потому что это предполагает, что были волны, что означает, что существовал динамический интерфейс воздуха и воды".

Соавтор Майкл Манга, профессор наук о Земле и планетах из Калифорнийского университета в Беркли заявил, что исследование показало "классические признаки наклонных песчаных пляжей, выстилающих океан", добавив:

"Песок, который находится на этих пляжах, поступает из рек, а затем переносится течениями в океане и постоянно переносится вверх и вниз по пляжам волнами, которые приходят и уходят вверх и вниз по пляжу".

Он отметил, что на Марсе есть много особенностей, которые напоминают древние реки.

"Так что, должно быть, были реки, переносившие осадок в океан, хотя в непосредственной близости нет ничего, что могло бы нарушить эти пляжные отложения", - заявил Манга. Карденас добавил:

"Мы находим места на Марсе, которые раньше выглядели как древние пляжи и древние речные дельты. Мы нашли доказательства наличия ветра, волн, отсутствия недостатка в песке - настоящий пляж для отпуска".

В свою очередь Аарон Кавоси, планетолог из Университета Кертина в Австралии, сказал, что находка стала "исключительным вкладом" в исследование воды на Красной планете.

"Существуют многочисленные доказательства, полученные с помощью орбитальных снимков и картирования минералов, что поверхностная вода присутствовала в Нойский период 4,1-3,7 миллиарда лет назад. Его происхождение и продолжительность продолжают оставаться предметом споров", - добавил ученый, не участвовавший в исследовании.

Новости об изучении Марса

Ученые раскрыли 50-летнюю тайну, окружающую так называемую "марсианскую дихотомию" - резкий контраст между южными возвышенностями и северными низменностями Марса.

Используя данные с посадочного модуля InSight, исследователи предположили, что разница кроется во внутренних планетарных процессах, а не во внешних космических столкновениях.

