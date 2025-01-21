Солнечный ветер может "исчезать", когда Солнце увеличивает свою активность.

Марс подвержен влиянию солнечного ветра, который иногда может "исчезать", если на его пути возникает разрыв. Ученые выяснили, какие последствия возникают из-за снижения его активности на планете, пишет Phys.org.

В издании напомнили, что солнечные ветры - это потоки плазмы, состоящие из протонов и электронов, которые вытекают из короны Солнца. Они двигаются со скоростью 400-1000 км/с.

Когда эти заряженные частицы взаимодействуют с магнитным полем и атмосферой планеты, над полярными областями можно разглядеть авроры. У Марса нет магнитного поля, из-за чего авроры рассеяны по всей планете, отметили в издании.

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Солнечный ветер может "исчезать", когда Солнце увеличивает свою активность. В результате более быстрая часть солнечного ветра обгоняет более медленную в области кореллирующего взаимодействия и поглощает ее, оставляя на пути пустоту меньшей плотности.

В издании подчеркнули, что такое явление наблюдалось в течение трех дней в декабре 2022 года во время космической миссии NASA MAVEN. Тогда атмосфера и магнитосфера Марса расширились на тысячи километров, увеличившись в размерах втрое.

В своем новом исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, профессор Суманта Сархел и доктор Лот Рам из Индийского технологического института Рурки, а также доктор Диптиранджан Раут из Национальной лаборатории атмосферных исследований Индии рассмотрели последствия сниженной активности солнечного ветра на Марсе.

Ученые воспользовались данными анализатора ионов солнечного ветра, магнитометра, зонда Ленгмюра и ионного масс-спектрометра на борту космического аппарата MAVEN для изучения плотности электронов и ионов Марса, плотности ионов солнечного ветра, скорости, давления и магнитного поля во время событий декабря 2022 года.

Исследователям удалось установить, что на стороне Марса, которая обращена от Солнца, плотность плазмы в ионосфере увеличилась на высотах 200-280 километров. Максимум был в 2,5 раза выше, чем при обычных условиях, говорится в исследовании.

Ученые объяснили, что это происходит в результате увеличения ионосферного давления на два порядка по сравнению с магнитным и динамическим давлением солнечного ветра. Во время этого события количество электронов и ионов в ионосфере увеличилось в 2,5 и 10 раз соответственно.

Исследователи предположили, что причинами повышения плотности плазмы могут быть расширение ионосферы от нижней к верхней части из-за разницы давлений или усиление переноса плазмы с дневной стороны Марса на ночную.

"В замкнутой петле магнитного поля плазма задерживается внутри, что означает, что атмосферная плазма не теряется в космос. В открытом контуре марсианская плазма может выходить через магнитное поле или плазма солнечного ветра может проникать в марсианскую атмосферу и изменять атмосферную динамику", - рассказала профессор Сархел.

Ученые подчеркнули, что понимание эффекта исчезновения солнечного ветра важно не только для расширения знаний о его взаимодействии с космической средой и поверхностью Марса, но и для человеческих исследований. Это может потребовать корректировки орбиты космических аппаратов.

"Наш интерес к изучению исчезающего солнечного ветра вызван тем глубоким влиянием, которое он оказывает на такую незамагниченную планету, как Марс, что в конечном итоге помогает нам понять его климатическую эволюцию и уход атмосферы во времени", - объяснила профессор Сархел.

Другие открытия ученых

Ранее ученые рассказали, откуда взялась Луна и как на Земле появилась вода. В новом исследовании говорится, что теория о том, что Луна появилась из-за столкновения Земли с протопланетой Тея, может быть неправильной.

Кроме того, ученые раскрыли, почему почти 200 лет назад Солнце стало голубым. Такое событие произошло в августе 1831 года.

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