По словам авторов исследования, были предложены две основные гипотезы для объяснения перекошенного вида Марса.

Ученые раскрыли 50-летнюю тайну, окружающую так называемую "марсианскую дихотомию" - резкий контраст между южными возвышенностями и северными низменностями Марса.

Используя данные с посадочного модуля InSight, исследователи предположили, что разница кроется во внутренних планетарных процессах, а не во внешних космических столкновениях, пишет Newsweek.

Анализируя марсотрясения, ученые обнаружили доказательства того, что таинственный разрыв мог быть сформирован закономерностями теплопередачи глубоко внутри красной планеты.

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По словам авторов исследования, были предложены две основные гипотезы для объяснения перекошенного вида Марса.

Эндогенная гипотеза предполагает, что силы внутри планеты, такие как передача тепла и динамика мантии, сформировали ее поверхность. Экзогенная гипотеза, с другой стороны, приписывает различия массивным столкновениям с небесными телами размером с Луну или меньше в далеком прошлом Марса.

Используя сейсмометр InSight, исследователи проанализировали вибрации от марсотрясений, чтобы раскрыть подповерхностные секреты планеты. Данные показали, что сейсмические волны, проходящие через южные возвышенности, теряют энергию быстрее, чем волны в северных низинах, что указывает на то, что порода под южными возвышенностями значительно горячее.

Эта разница температур согласуется с моделями, которые предполагают, что дихотомия возникла из-за внутренних сил.

Ученые полагают, что в начале истории Марса движение тектонических плит и динамика расплавленных пород могли создать неровную кору. По мере остывания планеты движение прекратилось, создав "застойную крышку", которая сохранила дихотомию.

Затем закономерности конвекции внутри расплавленных недр Марса закрепили драматическое разделение, которое сегодня изучают специалисты.

"Благодаря анализу марсотрясений InSight мы достигли значительного прогресса в понимании этого явления. Результаты, подкрепленные геохимическим анализом марсианских метеоритов, предоставляют ценные сейсмологические наблюдения, которые подтверждают "эндогенную" гипотезу, предполагая, что мантийная конвекция играет решающую роль в формировании дихотомии марсианской коры", - рассказали ученые.

Хотя это исследование проливает свет на происхождение дихотомии, оно не решает загадку полностью. По словам исследователей, для подтверждения результатов будут иметь решающее значение дополнительные данные о марсотрясениях.

Что такое Марсианская дихотомия

Она была обнаружена в 1970-х годах, когда зонд Viking передал на Землю потрясающе подробные изображения Марса. Изображения показали, что южные возвышенности планеты возвышаются почти на 4 мили над гладкими и плоскими северными низменностями.

Кроме того, южные возвышенности древние, кратерированные и намагниченные, относящиеся к временам, когда у Марса было глобальное магнитное поле. Напротив, северные низменности моложе, менее кратерированы и не имеют намагниченности. Кора под южными возвышенностями также значительно толще.

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