Единственное, что осталось сделать, это провести техническую разработку.

Огромный прорыв, который готовился десятилетиями, был совершен всего несколько месяцев назад. Ученые уже осознают его потенциал: измерение разрыва между квантовыми энергетическими состояниями ядра тория было использовано для создания самых первых, элементарных ядерных часов. Исследование об этом было опубликовано в журнале Nature.

Соединив стронциевые атомные часы с кристаллом, содержащим ядра тория, группа физиков успешно продемонстрировала основную технологию, которая приведет нас к первым полностью реализованным и разработанным ядерным часам.

"С этим первым прототипом мы доказали: торий можно использовать в качестве хронометра для сверхточных измерений", - объясняет физик Торстен Штрумм из Венского технического университета.

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По его словам, единственное, что осталось сделать, это провести техническую разработку, и больше никаких серьезных препятствий не ожидается.

Ядерные часы позволят проводить более точные измерения физической Вселенной, что имеет значение для всего: от навигации до поиска темной материи.

"Представьте себе наручные часы, которые не будут терять ни секунды, даже если оставить их работать миллиарды лет. Хотя мы еще не совсем достигли этого, это исследование приближает нас к такому уровню точности", - говорит физик Цзюнь Йе.

Команда проводила свой эксперимент много раз; каждый раз они получали результаты, соответствующие атомным часам. Следующим шагом будет их усовершенствование.

В США создали наноматериал, который может запустить революцию в микроэлектронике - что известно

Ранее ученым удалось создать тройной тетрадимит толщиной всего 100 нанометров, который обеспечивает значительно более высокую подвижность электронов, чем любой другой материал.

Тройной тетрадимит - это минерал, который встречается в месторождениях золота и кварца вблизи гидротермальных источников.

Фактически ученые Массачусетского технологического института взяли дело в свои руки и построили кристаллическую структуру.

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