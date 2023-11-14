Эффект округления является результатом самогравитации - гравитации, которую объект оказывает сам на себя.

Большинство объектов в космосе имеют сферическую форму, независимо от того, в какой точке Вселенной они находятся. Ученые объяснили, какие процессы приводят к тому, что небесные тела становятся круглыми.

Как пишет Live Science, если коротко, то причиной всему является гравитация.

"Эффект округления является результатом самогравитации, гравитации, которую объект — в данном случае небесное тело — оказывает на себя. Как только планета спутник наберет достаточную массу, собственная гравитация притянет ее к сферической форме", - пишет издание.

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Бруно Мерин, астроном и руководитель Центра научных данных ESAC Европейского космического агентства в Мадриде, для описания этого процесса провел аналогию с кухонной раковиной:

"Вся вода будет вытекать через отверстие в дне. В случае с планетами каждая частица материи пытается приблизиться как можно ближе к центру тяжести".

Космические объекты будут продолжать перемещать материю, пока не найдут равновесие — состояние, в котором каждая точка находится как можно ближе к центру. И единственная форма, которая достигает такого рода равновесия в пространстве, - это сфера, объяснил он.

В то же время, многие тела в космосе не имеют сферической формы. Например, астероиды и кометы могут иметь любую форму, измененную в результате столкновений и межзвездного вращения.

Фактически, только около 20 из почти 300 известных спутников Солнечной системы круглые, остальные имеют более неправильную форму. Причина - в их небольшой массе: им не хватает гравитации, чтобы выровнять свою форму, отмечают ученые.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые обнаружили загадочную галактику, очень похожую на двойника Млечного Пути.

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