Исследователи засняли актиний, морских звёзд и других морских обитателей, живущих на захороненном на дне моря оружии.

Подводный аппарат обнаружил в Балтийском море крабов, червей и рыб, которые живут среди взрывчатых веществ времён Второй мировой войны, хотя ранее считалось, что эти боеприпасы слишком токсичны для морских обитателей.

Как пишет InteestingEngineering, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, на месте захоронения оружия учёные обнаружили больше животных на боеголовках, чем на окружающем морском дне.

"Мы были готовы увидеть значительно меньшее количество всех видов животных", — рассказал автор исследования Андрей Веденин из Научно-исследовательского института Зенкенберга в Германии. "Но всё оказалось наоборот".

Видео дня

Новое исследование было сосредоточено на Любекском заливе, где на морском дне лежат боеголовки самолётов-снарядов "Фау-1". С помощью подводного аппарата исследователи засняли сети актиний, морских звёзд и других морских обитателей, живущих на этом оружии.

Веденин пояснил, что в Балтийском море нет естественных твёрдых поверхностей. Морское дно в основном состоит из ила и песка. Боеголовки создают редкий твёрдый субстрат, к которому могут прикрепляться и размножаться животные. Это место также относительно изолировано от человеческой деятельности из-за химического загрязнения, что создаёт защитную оболочку для диких животных.

Адаптация к токсичным соединениям

Исследователи обнаружили около 43 000 организмов на квадратный метр, живущих на боеголовках, по сравнению с всего 8200 на квадратный метр в окружающих отложениях.

Таким образом, морская жизнь оказалась устойчива к таким токсинам, как тротил и гексоген. Концентрации варьировались от 30 нанограммов до 2,7 миллиграммов на литр, однако животные чувствовали себя прекрасно.

Животные в основном селились на металлических корпусах, а не на взрывчатых веществах, что, вероятно, снижало их воздействие на вредные химические вещества. Затонувшие корабли превратились в убежища для диких животных.

Ранее у берегов Египта нашли затонувший древний порт, который служил крупным морским узлом во времена Клеопатры VII.

Вас также могут заинтересовать новости: