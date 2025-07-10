Исследование внезапно раскрыло не характерную для древнего диктатора черту - он увлекался фармакологией.

Известный своей жестокостью римский император Калигула был весьма сведущ в лекарственных растениях.

Напомним, император Гай, прозванный Калигулой, был третьим правителем Римской империи с 37 года н.э. до своего убийства в 41 году н.э. Записи о правлении тирана указывают на то, что он вел экстравагантный образ жизни, полный мании величия, садизма и сексуальных извращений.

Как пишет Independent, новое исследование выявило совершенно неизвестную ранее черту тирана. В частности, Калигула был знаком с фармакологией древних времен.

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"Его считают сумасшедшим, возможно, и справедливо, но мы показываем, что он, скорее всего, кое-что знал о фармакологии", - прокомментировал Тревор Люк, автор исследования из Йельского университета.

Сборник биографий римских правителей II века свидетельствует о том, что Калигула, хоть и был тираном, был более сведущ в медицине, чем считалось ранее.

В тексте документа времен его правления рассказывается история безымянного римского сенатора, который имел неустановленный недуг. Чиновник поехал в отпуск на греческий курорт Антикира в надежде, что его здоровье улучшится благодаря лечению чемерицей.

Но когда сенатор попросил Калигулу продлить отпуск, тот казнил его, съязвив, что "кровопускание необходимо тому, кому чемерица не помогла за все это время".

Исследование йельских ученых проливает новый свет на этот отрывок, предоставляя контекст для понимания места Антикиры в Римской империи и знаний императора с растительными лекарственными средствами.

"Наша работа предполагает, что Антикира функционировала как своего рода здравница в римском мире – место, куда богатые и влиятельные римляне приезжали за лечением, недоступным в других местах", - объяснил Эндрю Ко, другой автор исследования.

"Она была известна лечением чемерицей. Это пример древнего медицинского туризма. Римские чиновники приезжали туда на лечение", – сказал Люк.

Антикира, расположенная на берегу Коринфского залива в регионе Фокида в центральной Греции, славилась уникальными методами лечения эпилепсии и психических заболеваний чемерицей.

В текстах упоминаются две разновидности этого растения: белая чемерица для лечения головных болей и черная чемерица для очищения кишечника.

Портовый город славился эффективностью особых снадобий из чемерицы, применявшихся при лечении меланхолии, безумия, эпилепсии и подагры.

Ученые отметили, что поскольку термин "чемерица" использовался для обобщения лечебных растений, изучение исторического применения растения было затруднено:

"Поэтому возможно Калигула не приказывал казнить своего чиновника, а просто прописал альтернативное лечение, о котором читал или знал по собственному опыту".

Исследователи предполагают, что курортный город был особенно привлекателен для императора, поскольку исторические записи указывают на то, что он, вероятно, страдал эпилепсией и бессонницей, которые, как считалось, излечивали антикирские снадобья.

Другие новости о Древнем Риме

Недалеко от Ватикана нашли 2000-летний сад римского императора Калигулы. Сады с видом на реку Тибр когда-то принадлежали печально известному римскому императору.

Археологи считают эту находку очень важной, потому что площадь Пия находится в том же районе, что и сад Агриппины Старшей - матери Калигулы.

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