Плюсовая температура сохранялась в течение почти двух суток - шел дождь и мокрый снег.

Резкое потепление добралось не только в Украину, но и в Антарктику, где сейчас зима. Если такие аномальные "атмосферные реки" участятся, это может привести к разрушению экосистем, рассказали в Национальном антарктическом центре.

Ученые обращают внимание на то, что в Украине сейчас лето, но в Антарктике - разгар зимы. Однако 16 июля на украинской полярной станции "Академик Вернадский" зафиксировано значительное повышение максимальной суточной температуры. Она выросла более чем на 8 градусов: с -4,2°С до +4,5°С).

Плюсовая температура сохранялась в течение почти двух суток - 16-17 июля. Шел дождь и мокрый снег. Также температуры чуть выше 0 градусов были зафиксированы на британской станции "Розера", расположенной на 300 км южнее "Академика Вернадского", то есть ближе к Южному полюсу.

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Ученые объясняют такие температурные аномалии явлением "атмосферной реки". Это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, которая быстро переносит теплые массы воздуха и влаги из тропиков в полярные регионы.

"С атмосферной рекой как раз связан скачок температуры, зафиксированный на нашей станции. Если такие случаи участятся, усилятся процессы таяния ледников, что в свою очередь приведет к постепенному опреснению прибрежных вод. А это грозит разрушением различных экосистем как белого континента, так и океана вокруг него", - отмечают в Антарктическом центре.

По словам ученых, в целом в последние 5 лет температуры на станции редко опускаются ниже -10°С, тогда как для предыдущих 5 лет они так же редко, но были ниже -15°С. До 1980-х годов зимой температуры падали до -30°С.

"То есть потепление - очень выразительное в Антарктиде, и является тенденцией, касающейся всей нашей Планеты", - говорится в сообщении.

Климатический кризис на планете

Напомним, климатический кризис приводит к увеличению продолжительности каждого дня, поскольку массовое таяние полярных льдов меняет форму планеты. Согласно исследованиям Национальной академии наук США, это явление является яркой демонстрацией того, как действия человечества преображают Землю, конкурируя с природными процессами, существовавшими в течение миллиардов лет. Изменения в продолжительности дня измеряются миллисекундами, но этого достаточно, чтобы потенциально нарушить интернет-трафик, финансовые транзакции и GPS-навигацию, которые зависят от точного хронометража.

В частности, продолжительность земного дня неуклонно увеличивалась в течение геологического времени из-за гравитационного сопротивления Луны, влияющего на океаны и сушу планеты. Однако таяние ледниковых щитов Гренландии и Антарктики из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека, привело к перераспределению воды, хранящейся в высоких широтах, в мировые океаны. Последнее привело к увеличению количества воды в морях ближе к экватору. Как считают ученые, это делает Землю более сплюснутой или толще, замедляя вращение планеты и еще больше удлиняя день.

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