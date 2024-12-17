Лед очень нужен антарктическим животным.

Нынешняя зима на острове Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", за последние 6 лет стала самой холодной в Антарктике, только сейчас там начинается лето. По словам ученых, большое количество морского льда не позволяет океану отдавать тепло в воздух.

"Еще в июле наши метеорологи прогнозировали, что зима 2024-го будет прохладной и малоснежной. Ведь в мае в океане западнее Антарктического полуострова установилась холодная водная масса. С тех пор она не только удержалась, но и распространилась на всю западную Антарктику", - рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

Поэтому эта зима стала самой холодной за последние 6 лет.

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По словам руководителя отдела физики атмосферы и геокосмоса центра Дениса Пишняка, хотя самая низкая температура опустилась лишь до -14,7°С, периоды похолоданий были определенно долговременные.

"Предыдущие осенние месяцы тоже были холоднее нынешней нормы", - рассказал специалист.

Говорится, что снега возле станции накопилось относительно немного: 180 см против 300 см в 2022 году. Как объясняют ученые, для прохладных зим это достаточно закономерно, потому что при таких погодных условиях, как правило, господствуют сухие воздушные массы с континента.

В то же время ученые указывают на важную деталь - вокруг станции "Академик Вернадский" образовалось большое количество морского льда. Речь идет о том, что такой лед не позволяет океану отдавать тепло в воздух и параллельно нагреваться от солнечных лучей. Также лед очень нужен антарктическим животным, которые его активно используют для своих нужд.

В центре сравнивают: "жаркая" зима 2023 года отличилась минимальным количеством льда, что имело негативное влияние на экосистему.

"Сейчас, благодаря распространению холодной водной массы, у "Вернадского" не наблюдается существенное потепление, поэтому очевидно ледникам вокруг станции будет довольно комфортно этим летом. Из постоянных зимне-весенних показателей в этом году "выбился" только ветер. В сентябре наши метеорологи зафиксировали абсолютный рекорд скорости ветра за все время наблюдений: 42,5 м/с", - добавили в научном центре.

Пишняк объяснил, почему климатологи внимательно следят именно за ходом полярных зим.

"В полярных регионах тенденции к потеплению наибольшие именно в месяцы холодного полугодия, тогда как средние температуры летом растут едва заметно. Зимний запас холода в толщах ледников влияет на скорость их разрушения летом. Поэтому именно от того, насколько холодной была зима, зависит их таяние в теплый период", - сказал он.

В центре напомнили, что зима 2022 года была самой теплой за всю историю наблюдений, а 2023-го - принесла "жаркую" аномалию: температура в июле достигла рекордных +8,7 градуса.

Украинские полярники зафиксировали редкое явление в Антарктике

Как сообщал УНИАН, украинские полярники успели сфотографировать редкое явление - полный штиль в районе антарктической станции "Академик Вернадский". Замерзшие вода, воздух вместе с ледяными глыбами создают фантастический эффект. Штиль - вообще редкое явление возле станции, которая расположена на острове Галиндез. Там постоянно дуют сильные ветры, еще и отчасти с осадками. Но когда наступает затишье, то можно сделать очень красивые фото в океане. Мир вокруг как будто останавливается, а огромные айсберги, облака и горы континента фантастически отражаются в зеркале воды.

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