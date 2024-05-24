Starship является самой большой по размерам и самой мощной ракетой-носителем в истории. Но до сих пор с ним было много проблем.

Следующий старт космического аппарата Starship состоится примерно через 10 дней - 1 или 2 июня. Об этом глава SpaceX Илон Маск написал в соцсети X (бывший Twitter).

"Четвертый полет примерно через 10 дней", - заявил предприниматель. На эту дату также указывает запланированный полет высотного самолета NASA WB-57, который используют для съемки полета Starship.

Прототип космической системы, который задействуют в рамках четвертого испытательного полета, не вернули в ангар после последних тестов. Сейчас он находится на стартовом комплексе, где специалисты SpaceX дорабатывают теплозащиту: это также указывает на то, что компания активно готовится к запуску.

Видео дня

Ранее в этом месяце SpaceX завершила репетицию старта Starship перед четвертым полетом: космическую систему полностью заправили топливом. Главной целью испытаний будет достижение точки максимального нагрева при входе корабля в атмосферу.

Разработка Starship - почему это важно

Starship является многофункциональной космической системой, которую разрабатывает компания SpaceX. Это полностью многократная двухступенчатая сверхтяжелая система, которая состоит из ускорителя Super Heavy и космического корабля.

В SpaceX считают, что система полностью изменит рынок ракетно-космических запусков, ведь полная многоразовость сделает ее более экономически эффективной чем все современные ракеты-носители.

Это касается также и прошлых разработок SpaceX, таких как Falcon 9. В будущем Starship хотят использовать, в частности, для полетов на Марс.

На сегодня система осуществила 3 запуска: ни один из них не был полностью удачным, впрочем SpaceX получила полезные данные, которые помогут ей в разборке ракеты-носителя. Последний на сегодня старт Starship провели 14 марта: он оказался наиболее успешным из всех.

Ранее, напомним, SpaceX продемонстрировала, как будет выглядеть рабочая версия ракеты нового типа.

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