Прототип ракеты претерпел значительных изменений.

SpaceX продемонстрировала, как будет выглядеть запуск корабля Starship, с помощью которого Илон Маск нацелен покорять Марс.

Трансляцию вели на YouTube-канале SpaceX.

Илон Маск представил первое за многие годы значительное обновление системы SpaceX Starship, состоящей из космического корабля Starship на сверхтяжелого ускорителя.

На презентации показали визуализацию того, как будут проходить запуски корабля.

Выбравшись за пределы нашей планеты, ракета-носитель оторвется и вернется в пусковую башню, которая будет ловить ее роботизированными манипуляторами.

Космический корабль в свою очередь отправится к месту назначения, а после - будет иметь возможность вернуться на Землю.

Маск сказал, что в целом ракета-носитель проведет в воздухе шесть минут: две на подъеме и четыре на обратном пути.

Как известно, SpaceX работает над тем, чтобы сделать Starship полностью многоразовым. С его помощью хотят сделать возможными запуски на Луну и Марс.

По словам Маска, в дальнейшем систему можно будет повторно использовать каждые шесть-восемь часов по три пуска в день.

Также, как отметил Маск, используемая ракета-носитель - Super Heavy - обладает более чем вдвое большей тягой, чем Saturn V, самая большая ракета, когда-либо отправлявшаяся в космос. В текущей версии у нее 29 двигателей Raptor, но в конечном итоге может быть 33.

Сами двигатели претерпели изменений - обновлённая версия требует меньше деталей и стоит вдвое меньше. Сегодня SpaceX изготовляет 5-6 таких двигателей в неделю и планирует нарастить мощности.

Ранее УНИАН уже сообщал, что SpaceX потеряла 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури.

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