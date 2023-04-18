Сам Маск рассчитывает, что ракета Starship полностью перевернет индустрию ракетостроения и освоения космоса.

Компания SpaceX миллиардера и изобретателя Илона Маска не смогла с первого раза запустить Starship, которую назвали самой мощной ракетой в истории.

Высота ракеты - почти 120 м, а тяга почти вдвое превышает мощность любого космического корабля, сообщает Би-би-си. Старт был намечен на 17 апреля с площадки в Техасе. По замыслу, ракета должна совершить почти полный оборот вокруг Земли, но в самый последний момент запуск перенесли.

"Это первый запуск очень сложной гигантской ракеты, который может и не состояться, - предупреждал Маск в "Твиттере". - Мы будем очень осторожны, и если что-то вызовет наши опасения - отложим запуск".

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Верхний и нижний сегменты корабля тестировались отдельно, и в понедельник им впервые предстояло полететь слитно. Саму ракету несколько раз запускали на относительно небольшую высоту. Нижняя часть, названная Super Heavy (сверхтяжелая), это гигантский ускоритель с 33 двигателями. Чтобы справиться с огромным перегревом во время спуска, на ракету нанесен специальный защитный слой.

Если при запуске SpaceX выйдет на 90-процентную тягу, нижняя ступень должна обеспечить ракете мощность, близкую к 70 меганьютонам. Поднявшись, Starship полетит на восток Мексиканского залива. Через две минуты и 49 секунд после старта от ракеты отделится нижняя ступень а сама она продолжит путь на своих двигателях - над Карибским морем, а затем на высоту более 100 км над поверхностью Земли. Выход на орбиту займет в общей сложности всего шесть минут и 23 секунды.

За следующие 90 минут корабль должен совершить почти полный оборот вокруг Земли, вернуться в атмосферу и опуститься в Тихий океан в районе Гавайских островов.

Что такое ракета Starship

Эта ракета предназначена для полного и быстрого повторного использования. Она сможет совершать несколько рейсов в день, доставляя на орбиту людей или грузы.

Сам Маск рассчитывает, что ракета Starship полностью перевернет индустрию ракетостроения и освоения космоса, а также поможет открыть космические путешествия для обычных людей.

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