Рост выбросов углекислого газа джунглями Амазонки ученые связывают с их вырубкой и пожарами.

С 2010 года бразильские леса бассейна Амазонки выделили 16,6 миллиарда тонн углекислого газа, а поглотили - 13,9 миллиарда тонн.

Как свидетельствуют результаты исследования Национального агрономического института Франции, фактически леса выделили в атмосферу почти на 20% больше углекислого газа, чем поглотили, пишет Громадське со ссылкой на The Guardian.

В исследовании ученые рассматривали объем CO₂, который поглощался и сохранялся по мере роста леса, а также количество выбросов, что возвращались в атмосферу через сожжение или уничтожение.

"Мы в какой-то степени ожидали этого, но впервые получили конкретные цифры, показывающие, что бразильская Амазония "перевернулась" и стала чистым источником выбросов", - заявил соавтор исследования Жан-Пьер Виньерон.

В 2019 году мировые выбросы углекислого газа превысили 40 млрд тонн. Еще полвека назад показатель был вдвое ниже. Все эти годы океаны поглощали более 20% выбросов углерода, а растения и почва - примерно 30%.

Джунгли поглощают и накапливают CO₂ эффективнее других видов лесов, поэтому экологи считали их главным союзником в борьбе с последствиями антропогенного загрязнения. Однако теперь полагаться на них нельзя.

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В бассейне Амазонки содержится примерно половина тропических лесов мира, которые впитывают и сохраняют углерод эффективнее, чем другие виды растительности. Но если регион станет чистым источником, а не "стоком" CO₂, преодолеть климатический кризис будет гораздо сложнее.

Рост выбросов углекислого газа джунглями Амазонки ученые связывают с их вырубкой и пожарами. В 2019 году было уничтожено 3,9 миллиона гектаров тропического леса. Это почти в четыре раза больше, чем в 2018-м.

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Автор: Александр Топчий