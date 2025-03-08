По словам исследователей, такая рыба не имеет чешуи.

На юго-западе Китая исследователи нашли невиданную ранее золотую пещерную рыбу, которая до сих пор развивается, чтобы выжить под землей. Об этом пишет Live Science.

По словам ученых, рыба без чешуи относится к ранее неизвестному виду золотых рыбок, которые встречаются только в китайских пещерах и вокруг них.

Известно, что некоторые золотистые рыбы потеряли чешую и глаза, чтобы адаптироваться к пещерной жизни, ведь нет смысла иметь глаза, если там слишком темно, чтобы что-то увидеть.

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"Новонайденный вид, который исследователи назвали "Сингренская золотистая рыба" (S. xingrenensis) в честь города, вблизи которого она была найдена, имеет большие глаза, но не имеет чешуи, что свидетельствует о том, что она все еще эволюционирует, приспосабливаясь к условиям своего существования", - говорится в исследовании, опубликованном 24 февраля в журнале Zoosystematics and Evolution.

Ранее ученые предполагали, что золотые рыбки переселились в пещеры, когда Китай высыхал, то есть снаружи было меньше воды во время миоценовой и плиоценовой эпох.

При изучении эволюционной истории золотого окуня исследователи обнаружили, что Xingren и другие подобные рыбы, скорее всего, потеряли чешую во время плейстоцена, подобно тому, когда некоторые члены группы начали терять глаза.

"Это также свидетельствует о том, что большинство пещерных рыб, возможно, жили в пещерных экосистемах не более нескольких миллионов лет. Таким образом, вместе с глазами и чешуей мы предполагаем, что новый вид, возможно, проходит постепенный эволюционный процесс приспособления к пещерам", - отметили в исследовании.

В свою очередь в LiveScience напомнили, что Sinocyclocheilus - это самая разнообразная группа пещерных рыб в мире, которая насчитывает 80 признанных видов, а золотая рыбка Сингрен - 81. В исследовании говорится, что было обнаружено последнее пополнение группы во время сбора золотых рыбок в юго-западной провинции Гуйчжоу с 2012 по 2020 годы.

"Золотые рыбки поражают разнообразием внешнего вида. Новонайденный вид отличается от известных золотых рыбок благодаря уникальному сочетанию признаков, в частности, бесчешуйчатому телу с нерегулярными черными отметинами. У сингренов также отсутствует рогообразная структура, которая присутствует у некоторых золотых рыб, в частности у S. longicornus, слепой рыбы-единорога, открытой в 2023 году", - напомнили в материале.

Отмечается, что исследователи должны еще выяснить много информации о слепых рыб, однако их глаза могут рассказать о том, как живет этот вид. В частности исследователи предположили, что жизнь сингрена связана с фотопериодами, то есть продолжительностью световых периодов, которые организм получает в течение 24 часов. В конце концов глаза сингрена значительно больше, чем у слепых рыб, которые живут в полной темноте глубоко в пещерах, поэтому до сих пор могут распознавать свет.

"Это связано со средой обитания, где новые виды могут быть связаны с поверхностными потоками через пещерные окна, и их жизненные ритмы могут быть тесно связаны с фотопериодами", - добавляют авторы исследования.

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