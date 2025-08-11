Жирохов отметил, что российские захватчики активизировались на Покровском направлении.

Ситуация на Покровском направлении выглядит очень плохо, потому что россияне активно продвигаются. Следует готовиться к тому, что могут быть плохие новости. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире на Радио NV.

Эксперт отметил, что российские захватчики активизировались на Покровском направлении.

"Здесь, к сожалению, мне не хочется быть человеком, который что-то предсказывает, но складывается такое мнение, что нам нужно готовиться к плохим новостям с этого направления. Потому что россияне, все же, довольно активно продвигаются, и там чувствуется определенный хаос в управлении, но более подробно я не вижу смысла говорить. В целом там все очень плохо", - подчеркнул Жирохов.

Видео дня

Война в Украине - ситуация возле Покровска

Как сообщал УНИАН, летом 2024 года западные аналитики и военные прогнозировали падение города Покровска. Впрочем, украинская армия уже более года удерживает его. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский отметил, что оборона Покровска стала возможной в значительной степени благодаря решимости украинских войск и созданию барьеров, таких как минные поля, которые привели к 30-процентным потерям среди российской техники на этом участке фронта.

При этом, в этом году российские диверсионно-разведывательные группы смогли зайти и закрепиться в пригороде Покровска из-за "проседания" на ряде участков фронта, где не хватало личного состава ВСУ.

Военный эксперт, военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов отмечает, что россияне не собираются штурмовать Покровск в лоб, но будут обходить город с двух сторон и перерезать логистику украинских защитников. И сейчас лучше всего у них получается продвигаться на северо-восток от города.

Вас также могут заинтересовать новости: