Если бы весь наземный лед Земли растаял, это была бы катастрофа.

Глобальное потепление вызывает стремительное таяние ледников по всему миру. Business Insider наглядно показал, как будет выглядеть Земля, если растают все ледники планеты.

Ранее National Geographic подсчитало, что уровень мирового океана поднимется на 216 футов (более 65 метров), если весь лед растает в наших океанах. Именно на основе этих данных и была разработана визуализация будущего облика планеты.

Учитывая, что два крупнейших ледниковых щита на Земле – Антарктида и Гренландия – вместе простираются на сотни и сотни квадратных километров, речь идет об огромном количестве льда. Поэтому, если бы весь наземный лед Земли растаял, это было бы не что иное, как катастрофа.

Многие европейские города, такие как Брюссель и Венеция, оказались бы практически под водой. Похожая ситуация будет и в Африке и на Ближнем Востоке. Такие города как Дакар, Аккра, Джидда исчезнут.

Миллионы людей в Азии, в таких городах, как Мумбаи, Пекин и Токио, будут вынуждены переехать вглубь континента. Южная Америка попрощается с такими городами, как Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айрес.

В США такие города как Хьюстон, Сан-Франциско и Нью-Йорк, не говоря уже обо всем штате Флорида, будут медленно исчезать в море.

Как будет выглядеть мир в случае таяния всех ледников, вы можете увидеть на видео:

Глобальное потепление

Глобальное потепление ощущается во всем мире, в частности, в Украине. Вы, наверное, заметили, как в последние годы изменились погодные условия.

Однако кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмоса Денис Пишняк раскритиковал мнение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года, когда было "всего" под 40 градусов.

По его словам, ближайшие годы могут быть жаркими, а потом несколько следующих – прохладными, и так это все "будет колебаться туда-сюда еще неоднократно".

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