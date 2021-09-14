На обшивке станции смонтировали опору для установки дополнительной солнечной панели.

Астронавты Акихико Хосидэ и Томас Песке провели в открытом космосе 6 часов 54 минуты. Это первый выход в открытый космос, проведённый двумя астронавтами-партнёрами из разных стран из шлюзового отсека Quest на МКС.

Как сообщается на сайте NASA, астронавты успешно собрали и установили опору для установки дополнительной солнечной панели для орбитальной лаборатории.

Кроме того, команда заменила измерительное оборудование снаружи станции.

This view from @Thom_Astro's spacesuit helmet cam looks at @Aki_Hoshide, the station's Kibo lab module and the Earth over 250 miles below. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CVpic.twitter.com/wX0nEInR35 — International Space Station (@Space_Station) September 12, 2021

Отмечается, что в ноябре прошлого года МКС преодолела 20-летний рубеж своей беспрерывной обитаемости. За это время орбитальную лабораторию посетили 244 человека из 19 стран, проведены тысячи исследований.

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В последние годы на МКС случается все больше поломок, львиная доля которых приходится на российский сегмент станции – модуль "Звезда".

В июле российский модуль "Наука" едва не уничтожил работу всей МКС - после стыковки у аппарата незапланированно сработали двигатели. Из-за этого ориентация МКС на орбите сместилась на 45 градусов.

9 сентября на борту Международной космической станции сработала пожарная сигнализация после того, как экипаж сообщил о дыме и запахе горелого пластика.

Автор: Дмитрий Захаров