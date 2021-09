Астронавты Акихико Хосидэ и Томас Песке провели в открытом космосе 6 часов 54 минуты. Это первый выход в открытый космос, проведённый двумя астронавтами-партнёрами из разных стран из шлюзового отсека Quest на МКС.

Как сообщается на сайте NASA, астронавты успешно собрали и установили опору для установки дополнительной солнечной панели для орбитальной лаборатории.

Кроме того, команда заменила измерительное оборудование снаружи станции.

This view from @Thom_Astro's spacesuit helmet cam looks at @Aki_Hoshide, the station's Kibo lab module and the Earth over 250 miles below. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CVpic.twitter.com/wX0nEInR35