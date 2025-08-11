В списке есть Крыса и Змея.

Понедельник, 11 августа, принесет шести знакам китайского Зодиака редкую возможность ощутить стабильность и закрепить уже достигнутые успехи. После периода, когда события тянули в разные стороны, наступит время, чтобы остановиться, выдохнуть и превратить небольшие достижения в долгосрочные результаты, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Крыса

После долгого ощущения топтания на месте вы наконец увидите прогресс. День подарит вам возможность завершить то, что долго висело нерешенным - будь то ожидаемое подтверждение или согласие на важное предложение. Это не всплеск эмоций, а скорее облегчение от понимания, что план работает и все под контролем. Вероятно, получите быстрый и позитивный отклик - в письме, сообщении или личной встрече.

Змея

Вы сможете действовать уверенно, без лишних сомнений. События подтвердят вашу интуицию: совпадут цифры, приедет нужный человек или поступит предложение, которое полностью соответствует обещанному. Это подходящее время для долгосрочных решений, о которых вы не пожалеете. Разговор о будущем может оказаться приятным сюрпризом.

Бык

Вы ожидали заминок, но день пойдет иначе. Все, над чем вы упорно трудились, начнет давать осязаемые плоды. Это может быть денежный результат, четкое обещание от надежного человека или новый шаг вперед без лишней борьбы. Ваш успех сегодня - результат последовательных усилий. Возможно, получите подтверждение, что одно из главных препятствий позади.

Обезьяна

Ваша удача сегодня строится на порядке и структуре. Все начинает складываться в систему, которая работает на вас. Может найтись человек, готовый помочь в сложной задаче, или простое, но долговечное решение. Меньше неожиданных поворотов - больше уверенности в завтрашнем дне. Дополнительный бонус - полезный совет или ресурс, который сэкономит силы и финансы.

Свинья

Понедельник подарит редкое ощущение, что бороться за свое больше не нужно. Ситуация вокруг станет мягче, напряженные отношения могут начать налаживаться. Кто-то из близких проявит внимание и заботу. Сегодня вы поймете: прочные связи не требуют постоянного напряжения. Освободившаяся энергия поможет заняться тем, что давно откладывали.

Дракон

Ваша задача - увидеть и укрепить сильные стороны своей жизни. Сосредоточьтесь на том, что уже работает, вместо того чтобы гоняться за недостижимым. Это может быть более выгодное соглашение, окончательное оформление давнего плана или подтверждение правильности принятого решения. Сегодня вы получите ресурс или результат, который останется с вами надолго.

Напомним, ранее астрологи рассказали, за что знаки Зодиака никогда не извиняются.

Вас также могут заинтересовать новости: