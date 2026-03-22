Археологи обнаружили величественные находки 'времён Христа'

Золотые ожерелья, римское оружие и сожженная башня – археологи обнаружили свидетельства существования забытой империи железного века.

Ученые обнаружили следы цивилизации, процветавшей на севере Европы в один период с библейскими событиями. Эта находка переворачивает представления о масштабах и богатстве тогдашних жителей Скандинавии, пишет издание Fox News, ссылаясь на официальное заявление Музея Центральной Ютландии.

Археологический куратор Мартин Винтер Олесен отмечает, что Хедегорд был идентифицирован как крупнейшее поселение Дании со времен "примерно с рождения Христа".

На сайте музея подчеркивают, что именно здесь находится "самое большое и богатое захоронение Скандинавии", где недавно группа металлоискателей нашла 631 артефакт, включая серебряные монеты и 1800-летнее римское золотое ожерелье.

Видео дня

Главной же звездой раскопок стал языческий храм – белая башня с колоннами, возвышавшаяся над укрепленным городом.

Олесен отмечает, что "сооружение, вероятно, выглядело как высокое, почти квадратное, башенное здание с внешней колоннадой", где "камин доминировал во внутреннем пространстве". Стены были окрашены в белый цвет, а само здание функционировало десятилетиями.

Особый интерес вызывает то, как это общество исчезло. Исследователи рассказывают, что "храм был тщательно очищен перед умышленным сожжением", однако огонь не уничтожил всё: под пеплом нашли "две исключительные стеклянные бусины – вероятно, изготовленные на Ближнем Востоке или в Египте".

По словам куратора раскопок, это место имело "широкие внешние связи", сочетая кельтскую смелость с римским престижем.

Хедегорд был не просто деревней, а стратегическим центром, контролировавшим важнейшую дорогу через Ютландию.

Находка является "ранним и непревзойденным проявлением военной, экономической и религиозной силы", хотя "христианство достигло Скандинавии почти через 1000 лет".

Теперь ученые пытаются понять, почему этот могущественный центр, где господствовала элита с оружием и золотом, просуществовал всего три поколения и исчез.

