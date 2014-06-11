Ученые доказали, что испугаться можно действительно до смерти

Результаты специального исследования были опубликованы в журнале американского общества микробиологии mBio, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Daily Mail.

Во время внезапного эмоционального шока или стресса в теле выделяются особые гормоны, которые заставляют специфические бактерии проникать в кровяные сосуды. В таком случае артерии и вены могут быть заблокированы, что становится причиной сердечного приступа.

"Сердечный приступ и инсульт часто происходят из-за повышенного уровня гормона катехоламина в крови и тканях, например, во время внезапного эмоционального шока, стресса или перенапряжения", - отметил соавтор исследования Дэвид Дэвис из нью-йоркского университета Бінгемтона.

В ходе исследования ученые обнаружили несколько видов специфических бактерий, которые могут вызвать такую ситуацию. Тонкий слой данных микроорганизмов расположен на многих сосудах человеческого тела.