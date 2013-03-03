Марсоход Curiosity «завис» и перестал отзываться на команды

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) вынуждено было приостановить реализацию научной программы стоимостью в $2,5 млрд с использованием марсохода Curiosity, один из компьютеров которого перестал отзываться на команды, сообщает Газета.ру со ссылкой на телекомпанию France 24.

Усилия NASA успехов так и не принесли.

«Мы вернули компьютер к стандартным установкам, после чего начнем восстанавливать рутинные операции», — заявил менеджер проекта Ричарда Кука.

В данный момент марсоход не имеет возможности выполнять научные операции, но, как заверяют в NASA, все еще способен поддерживать связь с Землей.

В начале февраля Curiosity сделал на поверхности Марса первую антропогенную дыру, взяв образцы пород Красной планеты. Анализ этих материалов, однако, не будет возможен до тех пор, пока функционирование марсохода не восстановится в полном объеме.

За время своего путешествия Curiosity обнаружил не одно свидетельство того, что на древнем Марсе была вода. После окончания анализа материалов антропогенной дыры Curiosity отправится дальше, к конечному пункту своего назначения — подножию пятикилометровой горы Mount Sharp. Это путешествие продлится не один месяц.