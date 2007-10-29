США провели испытание нового комплекса ПРО

Вооруженные силы США провели успешное испытание нового комплекса системы противоракетной обороны (ПРО) на Гавайях, в ходе которого ракета-перехватчик нейтрализовала баллистическую ракету на последней минуте полета, сообщает в воскресенье агентство Рейтер.

Проведенное испытание противоракетного комплекса мобильного наземного базирования продемонстрировало совместное функционирование радара, пусковой установки и оборудования управления пуском, а также возможности ракеты-перехватчика. Целью испытания был перехват ракеты за пределами атмосферы Земли, сообщило агентство противоракетной обороны США.

По его данным, испытание проходило в пятницу вечером на гавайском острове Кауаи. За его проведением наблюдали представители вооруженных сил Израиля, Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Соединенные Штаты рассматривают возможность размещения некоторых элементов ПРО в Польше и Чехии. Стоимость строительства европейской части системы в течение ближайших пяти лет оценивается в 1,6 миллиарда долларов. В дальнейшем эта система может быть расширена за счет включения в нее элементов базирования на море, а также размещения в космосе элементов слежения.

Планы США предполагают размещение десяти ракет-перехватчиков на территории Польши и радиолокационной станции в Чехии. Первая из десяти ракет-перехватчиков американской системы ПРО может быть поставлена на боевое дежурство в Европе уже к 2011 году, полномасштабное развертывание всех десяти ракет может быть завершено к 2013 году.