Saab бесплатно заменит старые машины на новые

Американское отделение компании Saab предложило всем владельцам старых машин шведской марки бесплатно заменить их на новые флагманские седаны 9-5 Aero. Как сообщает Associated Press, новые автомобили получат только владельцы тех Saab, пробег которых превышает миллион миль (1,6 миллиона километров).

Такое решение руководство Saab в США приняло после того, как в компанию обратился страховой агент Питер Гилберт (Peter Gilbert), который с 1989 года проехал на своем Saab 900 более миллиона миль. После того, как пробег машины был официально подтвержден, Гилберт получил новый 9-5 Aero, а руководство фирмы призвало остальных владельцев Saab с таким же пробегом приехать к ним и поменять автомобили на новые.

По условиям акции, старая машина должна иметь пробег не менее миллиона миль, причем все это расстояние автомобиль должен был проехать не меняя хозяина и не выезжая за пределы США. Кроме того, на момент замены, старый автомобиль должен быть "на ходу".

В компании Saab отмечают, что у них нет информации о том, сколько всего существует машин с миллионным пробегом. Пока известен только один такой автомобиль: Saab Питера Гилберта. Эта машина до сих пор ездит и на ней стоит оригинальный двигатель и оригинальный турбонаддув. В Saab обещают включить машину с рекордным пробегом в экспозицию фирмы на автосалоне в Детройте в январе 2007 года.

Лента.ру