Как вы относитесь к клонированию человека? - опрос УНИАН

12:52, 25 января 2018
Наука и IT
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Китайские ученые заявили об успешном клонировании человекообразных обезьян. При этом они утверждают, что это достижение открывает путь к клонированию человека, и единственной преградой для этого является этический вопрос.

Китайские ученые заявили об успешном клонировании приматов / фото REUTERS

В связи с этим УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, как они относятся к клонированию человека.

Как сообщал УНИАН, группа ученых из Китайской академии наук отчиталась об успехах в клонировании - они сумели создать две идентичные копии макак.

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Генетикам удалось создать две копии обезьяны с помощью той же методики, по которой клонировали овцу Долли в 90-е годы прошлого века и других млекопитающих. Предполагалось, что данный метод не сработает в случае с приматами, однако китайским биологам удалось разработать собственную технологию клонирования обезьян.

Авторы исследования отмечают, что сейчас не существует никаких преград для клонирования человека. Необходимо лишь решить вопросы в этической плоскости.

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Теги: #опрос УНИАН#клонирование обезьян#клонирование человека