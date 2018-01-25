Как вы относитесь к клонированию человека? - опрос УНИАН

В связи с этим УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, как они относятся к клонированию человека.

Как сообщал УНИАН, группа ученых из Китайской академии наук отчиталась об успехах в клонировании - они сумели создать две идентичные копии макак.

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Генетикам удалось создать две копии обезьяны с помощью той же методики, по которой клонировали овцу Долли в 90-е годы прошлого века и других млекопитающих. Предполагалось, что данный метод не сработает в случае с приматами, однако китайским биологам удалось разработать собственную технологию клонирования обезьян.

Авторы исследования отмечают, что сейчас не существует никаких преград для клонирования человека. Необходимо лишь решить вопросы в этической плоскости.