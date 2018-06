Длительное пребывание в космосе приводит к повреждениям головного мозга - ученые

Ученые обнаружили новую опасность длительного пребывания в космосе. Исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine, сообщает The Telegraph.

Продолжительное нахождение в условиях микрогравитации приводит к изменениям в головном мозге.

Так, нарушается нормальная работа областей, ответственных за внимание, фокусировку, планирование, организацию и память. Также деградации подвергаются участки головного мозга, ответственные за просоциальное поведение.

«Это не то, что вы хотели бы в долгосрочной миссии. Астронавты, страдающие такими нарушениями, не смогут увидеть объекты крупного плана, прочитать руководства или провести базовые исследования на должном уровне», — считает преподаватель астрономии Дэн Браун.

Читайте такжеУченые нашли вещество, которое делает невозможной жизнь на Марсе

К подобным выводам авторы пришли, изучив состояние добровольцев, на 90 суток помещенных в условия, имитирующие микрогравитацию, а также исследовав 34 астронавтов.

Причиной деградации головного мозга специалисты называют изменения внутричерепного давления. Отмечается, что проектирование космического аппарата с искусственной гравитацией может быть способом минимизации изменений, происходящих с организмом в условиях микрогравитации.

Ранее стало известно, что запуск ракет NASA на отдаленные планеты может оказаться под угрозой срыва. Это может произойти из-за нехватки необходимого для полетов плутония, производство которого в США остановили еще в прошлом веке.