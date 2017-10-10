Запуск ракет NASA на отдаленные планеты может оказаться под угрозой срыва

Запасы плутония, благодаря которому NASA отправляет ракеты в космос, почти исчерпан, сообщается в отчете правительственного департамента энергетики США, передает ТСН.

Читайте такжеС космодрома в США запустили секретный спутник-разведчик (видео)Дело в том, что все запасы радиоактивного изотопа плутония-238, который является основным источником энергии для космических миссий, были сделаны еще в минувшем веке во время Холодной войны. Имеющегося на данное время материала хватит на ближайшие восемь лет. Что может поставить под угрозу способность NASA использовать плутониевые батареи RPS в качестве источника энергии для будущих миссий.

По словам специалистов, инженеры имеют в своем арсенале много других средств питания межпланетных зондов, среди которых батареи, топливные элементы, солнечная энергия и ядерные реакторы. Однако плутоний отличается от них компактностью батарей, периодом полураспада изотопа и чувствительностью электроники к электромагнитным полям.

"На очень отдаленную комету мы не сможем сесть с солнечными батареями размером с крылья Airbus. Тогда как радиоактивный источник питания полностью позволяет это сделать", - подчеркнула специалист NASA Джессика Саншайн.

Последний раз плутоний в США производили в 1988 году. В 1992 году был подписан пятилетний договор о покупке изотопа в России. А в 2012 году американцам удалось даже получить финансирование для возобновления производства плутония-238. Однако объемы производства все равно оказались недостаточными.

На днях вице-президент США Майк Пенс официально заявил о намерении США снова высадить на Луне астронавтов и развивать программу полетов на Марс.