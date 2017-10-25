"Лаборатория Касперского" случайно получила доступ к файлам Агентства по нацбезопасности США

«Лаборатория Касперского» случайно держала доступ к файлам, которые были связаны с Агентством национальной безопасности США. Об этом рассказал основатель компании Евгений Касперский, пишет «Meduza».

Изданий отмечает, что в 2014 году аналитики компании сообщили ему, что загрузили данные о команде хакеров Equation Group, однако среди них оказались также и документы агентства нацбезопасности США.

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Сообщается, что файлы попали в "Лабораторию" в рамках стандартной процедуры загрузки исследуемых вирусов с компьютеров пользователей, и сразу же были удалены.

Как сообщал УНИАН ранее, российская корпорация по разработке программного обеспечения «Лаборатория Касперского» 12 октября заявила о расширении сотрудничества с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), согласившись поделиться информацией о киберугрозах.

Соответствующее соглашение стороны подписали после того, как Кремль назвал «абсурдными» сообщения СМИ о том, по данным израильской разведки, российские правительственные хакеры использовали программное обеспечения «Касперского» с целью шпионажа. 10 октября газета New York Times сообщила, что израильские агенты из разведки проникли в сеть «Касперского» и, обнаружив вторжение российских хакеров, предупредили об этом Соединенные Штаты.